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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗСУ просунулись на 500 м в районі Старомайорського – речник Таврійського напрямку

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

У ході наступальної операції Сили оборони просунулися в районі Старомайорського Донецької області на 500 м.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини.

– На Бердянському напрямку українські штурмовики в районі Старомайорського (Донецька область) мали черговий успіх, просунувшись уздовж лінії фронту від пів кілометра. А також мають просування до 750 м углибину позицій противника, – уточнив він.

Старомайорське на карті

Фото: Deep State

За його словами, на Мелітопольському напрямку в районі Роботиного через щільне мінування ситуація без змін.

Загалом, як зауважив Шершень, на цих напрямках противник продовжує чинити потужний опір, переміщуючи підрозділи та застосовуючи резерви, а ударні ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневих ударів по позиціях окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Донецька область, Запорізька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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