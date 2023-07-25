ЗСУ просунулись на 500 м в районі Старомайорського – речник Таврійського напрямку

У ході наступальної операції Сили оборони просунулися в районі Старомайорського Донецької області на 500 м.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини.

– На Бердянському напрямку українські штурмовики в районі Старомайорського (Донецька область) мали черговий успіх, просунувшись уздовж лінії фронту від пів кілометра. А також мають просування до 750 м углибину позицій противника, – уточнив він.

За його словами, на Мелітопольському напрямку в районі Роботиного через щільне мінування ситуація без змін.

Загалом, як зауважив Шершень, на цих напрямках противник продовжує чинити потужний опір, переміщуючи підрозділи та застосовуючи резерви, а ударні ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневих ударів по позиціях окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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