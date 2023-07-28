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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ повідомила про підозру очільнику Оленівської колонії, який катував військовополонених ЗСУ

СБУ повідомила про підозру очільнику Оленівської колонії, який катував військовополонених ЗСУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії, який причетний до катування  українських військовополонених.

Слідчі встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії й до кінця липня 2022 року він організував катування понад 100 полонених бійців ЗСУ. 

Їх відводили до спеціально створеного на території колонії “дисциплінарного ізолятора”, де до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами повільного вбивства. 

– Для конвоювання людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого – молодшого інспектора відділу нагляду окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими, – розповіли в СБУ.

За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, що до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. 

Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.

На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії й пробув на цій посаді до кінця липня. 

Крім того, встановлено, що його підлеглий до призначення перебував у складі так званої Служби виконання покарань терористичної організації “ДНР” у тимчасово окупованій Горлівці. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб). 

Оскільки обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на Сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, рік тому Росія влаштувала черговий теракт. В окупованій Оленівці під Маріуполем росіяни влаштували вибух в одному з бараків, де утримували українських військових полонених. Тоді загинули понад 50 оборонців з Азовсталі.

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Джерело: СБУ
ЗСУ, колонія, Оленівка, СБУ
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