У середу, 27 травня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ. Воїни ССО здатні виконувати надскладні завдання, зокрема і в тилу ворога.

Що відомо про цей рід військ та операції за його участі під час повномасштабної війни – далі в матеріалі.

Сили спеціальних операцій – що це за війська

Сили спеціальних операцій є окремим родом військ Збройних сил України.

До їхнього складу належать загони спеціального призначення, підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій, руху опору і забезпечення. ССО вважаються однією з найбільш дієвих структур Збройних сил України.

На офіційному сайті ССО зазначається, що це “військова еліта держави”. Самі військовослужбовці називають себе “сталевими”.

До складу підрозділів ССО входять добре навчені та мотивовані військові, які виконують завдання підвищеної складності на суходолі та воді, на тимчасово окупованих територіях, здійснюють диверсії в тилу ворога, проводять аеророзвідку в повітрі.

Через специфіку роботи ССО подробиці бойових операцій зазвичай не озвучуються. Прізвища та навіть позивні військових тримають у таємниці. Їхні обличчя на фото та відеозаписах закриті.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Силами спеціальних операцій командував генерал-майор Григорій Галаган. У липні 2022 року президент Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки, перевівши Галагана до СБУ.

Новим командувачем ССО став генерал-майор Віктор Хоренко.

У листопаді 2023 року Сили спецоперацій очолив полковник Сергій Лупанчук. А в травні 2024-го його замінив на цій посаді генерал-майор, Герой України Олександр Трепак.

Історія створення ССО в Україні

Історія створення Сил спеціальних операцій у нашій державі сягає ще 2007 року. Тоді, за рішенням Міністерства оборони, в Генеральному штабі з’явилося Управління ССО. Розроблялася концепція розвитку сил ССО, проводилися навчання з американськими фахівцями.

У 2011-2012 роках ініціатива зійшла нанівець, однак отримала новий імпульс після вторгнення військ РФ на Донбас та окупації Криму.

У травні 2016 року в Україні відбувся перший випуск 29 інструкторів навчально-тренувального центру ССО. Вони проходили навчання в межах програми Об’єднаної багатонаціональної групи (США, Литва, Латвія, Естонія).

А в червні того ж року Верховна Рада офіційно підтримала створення ССО. Ухваленим законом передбачалася поява окремого роду військ – Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

У липні 2016 року президентським указом №311 був започаткований День Сил спецоперацій ЗСУ, який відзначали щороку 29 липня на знак вшанування одного з найтрагічніших днів в історії спецпризначенців.

Цього дня в 2014 році в районі населеного пункту Латишеве (неподалік Сніжного на Донеччині) під час бою з окупантами героїчно загинули десять спецпризначенців із Кропивницького. Воїни проводили операцію з пошуку та порятунку українських льотчиків-штурмовиків, збитих російськими засобами ППО, однак потрапили в засідку.

Розташування військових виказав ворогу місцевий житель-зрадник.

26 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив нову дату Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ — 27 травня. Її обрали на честь операції зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту у 2014 році, коли українські спецпризначенці підняли над ним прапор України.

Завдання та жорсткий відбір до ССО

Сили спецоперацій визначили своїм кредо “перевагу якості над кількістю”.

Серед завдань ССО:

здійснення операцій під час правового режиму воєнного і надзвичайного стану;

військові інформаційно-психологічні операції;

організація та підтримання дій руху опору;

забезпечення безпеки морського судноплавства України;

захист життя громадян та об’єктів державної власності за межами України, забезпечення їх безпеки та евакуації;

участь у боротьбі з незаконним обігом зброї та наркотиків;

боротьба з тероризмом і піратством;

міжнародне військове співробітництво.

Відомості про особовий склад ССО, а також про осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали зі спецпризначенцями, становлять державну таємницю.

Вимоги відбору на курс спецпризначенців надзвичайно високі, а тому лише 10% кандидатів проходять його до кінця.

– Спецпризначенців навчають бути розвідником, брати участь у рейдах у тил ворога, підпільній роботі за лінією фронту і створенні агентурної мережі, пошуку та евакуації полонених або заручників, антитерористичній діяльності та наданню медичної допомоги, – зазначається на сайті ССО.

Тож до нових підрозділів можуть потрапити лише високомотивовані, досвідчені та стресостійкі воїни.

На відбірковому етапі курсу кандидати упродовж трьох тижнів живуть у наметах на полігоні без будь-яких засобів зв’язку із зовнішнім світом. Пересуватись табором дозволено лише перебіжками, а за порушення передбачено покарання. Щодня кандидати проходять важкі фізичні навантаження, які витримують не всі. Дехто не проходить психологічний відбір.

Ті, хто зміг подолати перший етап, освоюють п’ять спеціалізацій: командир, інженер, фахівець з озброєння, медик або зв’язківець. Усі вони взаємозамінні, тобто всі спецпризначенці мають володіти знаннями з основ медицини або мінування.

Загалом кваліфікаційний курс до Сил спеціальних операцій (Q-курс) триває 4 місяці. Наразі до відбору допускаються лише військовослужбовці Збройних сил України, які на момент подання заявки перебувають на військовій службі за контрактом або були призвані в армію за мобілізацією.

Особливістю тренувального курсу в ССО є наявність спеціального дзвону. Щоб добровільно залишити курс, кандидат має обов’язково в нього вдарити.

Як пояснюють у ССО, “дзвін на плацу – символ слабкої волі, психологічної неготовності та поразки перед самим собою”. За оцінкою ССО, 90% кандидатів б’ють у дзвін, не доходячи до кінця курсу.

Цікаво, що у 2023 році кваліфікаційний відбір до ССО (Q-курс) пройшла перша жінка-військовослужбовиця, прізвище якої не озвучували.

Сталеві вовки: емблема та девіз

Емблемою ССО є зображення вовка срібного кольору, підперезаного золотим бойовим поясом-наузом, на тлі вінка з лаврового листя. Знизу розташований двозуб – княжий знак Святослава Хороброго.

А під вінком розміщено девіз Іду на ви! Цей легендарний вислів князя київського Святослава Хороброго тепер є гаслом Сил спецоперацій.

Образ вовка як емблеми ССО обрали, зокрема, на підставі українських легенд та переказів про козаків-характерників, здатних перетворюватися на тварин (зокрема на вовків/вовкулаків).

Варто зазначити, що Сили спецоперацій намагаються відроджувати військові традиції предків та започатковувати нові. Наприклад, у травні 2021 року розвідники 3 окремого полку спецпризначення присягали на вірність Україні в Холодному Яру (Черкащина) – історичному місці для української визвольної боротьби.

Саме в Холодному Яру українські воїни в різні часи освячували зброю та отримували благословення на боротьбу з ворогом.

Рух опору

Саме на Сили спецоперацій покладено ключову роль в організації, підготовці, підтримці та здійсненні руху опору. Це передбачає ухвалений у 2021 році закон Про основи національного спротиву.

Під час повномасштабної війни в Україні діє розгалужена система руху опору. До неї входять підготовлені загони “партизанів”, яких залучають до операцій проти військ РФ.

Вони можуть здійснювати розвідку, диверсії, збирати та передавати ЗСУ необхідні дані й координати, перебуваючи в тилу ворога – на тимчасово окупованих територіях.

Сили спецоперацій створили Центр національного спротиву. Його мета – навчання, координація та масштабування руху опору.

Операції ССО під час повномасштабної війни

Діяльність ССО зазвичай є засекреченою. Деталі спецоперацій озвучуються рідко і не одразу після їхнього проведення.

Проте інформація про деякі сміливі та переможні операції спецпризначенців все ж була оприлюднена. Факти ICTV зібрали деякі з них:

Оборона аеродрому Гостомеля

Воїни ССО одними з перших прийняли на себе удари військ РФ 24 лютого 2022 року.

Вони, зокрема, були залучені до оборони аеродрому Гостомеля в перші дні вторгнення. Військові отримали інформацію, що має прилетіти російський військово-транспортний літак Іл-76, щоб висадити десант у Гостомелі.

У першому ж бою вони з ПЗРК збили три ворожі гелікоптери – два Ка-52 та Мі-8, ліквідували живу силу, яка встигла висадитися, і водночас відбивали атаки ворожих ДРГ.

Таким чином військові відбили перші хвилі атак окупантів та виграли час, щоб до Гостомеля підійшли наші сили. Паралельно бійці Нацгвардії з мінометів пошкодили злітну смугу аеродрому.

– Прилетів не Іл-76, а дуже багато гелікоптерів. Ми трохи не були готові, але все одно максимально виконали завдання… Я думаю, що це дуже сильно їх (війська РФ, – Ред.) деморалізувало: вони не були готові, що їм буде даватися така сильна відсіч. Вони планували просто зайти, висадитися, зайняти позиції, окопатися і звідти рухатися далі, – зазначив військовий ССО, який брав участь у тих боях.

Якби РФ тоді змогла захопити Гостомельський аеродром і висадити великий десант із бронетехнікою, то всі ці сили далі пішли б на Київ, щоб окупувати його.

Оборона аеропорту Миколаєва

Ця сторінка з життя ССО протягом місяців була маловідомою. На початку вторгнення, коли війська РФ намагалися захопити миколаївський аеропорт, на їхньому шляху стали воїни ССО.

Разом із бійцями територіальної оборони та Нацполіції вони не просто втримали летовище, а й відкинули сили ворога, що переважали, завдавши йому чималих втрат.

Спочатку бійці ССО провели зачистку приміщень, зайняли вежу й дах будівлі аеропорту. А ворог зайняв позиції, щоб наступати на нашу піхоту. В цей час ССО здійснили маневр і вийшли в тил окупантів, що стало для них несподіванкою.

Вся операція зайняла не більше доби. Втрат у ССО не було.

Вийшовши в район аеропорту, ворог міг би оточити Миколаїв з півночі. І єдиним шляхом забезпечення міста залишався б міст у напрямку Одеси. Тож операція з оборони аеропорту була надзвичайно важливою.

Битва за Мощун

В обороні Київщини визначальними вважаються бої, які точилися навколо села Мощун у березні 2022 року.

Воїни ССО там відчайдушно стримували ворога, постійно завдавали ударів по ворожій техніці та понтонних мостах.

Таким чином бійці разом із іншими підрозділами завадили планам окупантів відкрити ще один шлях наступу на Київ.

Операція на острові Зміїний

Бійці ССО входили до групи українських військ, які звільняли від окупантів острів Зміїний у Чорному морі.

Вночі 7 липня – вже після того, як з острова втекли війська РФ, туди на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морського Центру ССО України. Вони обстежили прибережну зону на наявність мін, після чого подали сигнал човнам основної групи для продовження операції.

Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток окупантів. У подальшому військові оглянули територію, залишену ворогом техніку та встановили прапори України в різних частинах острова.

Виконавши завдання, група українських воїнів неушкодженою повернулася на базу.

Деокупація Херсону

Спецпризначенці ССО одними з перших зайшли в місто Херсон 11 листопада 2022 року.

Під час багатотижневої операції з деокупації правобережжя Херсонщини бійці не лише звільняли в боях населені пункти, а й займалися роботою з партизанами на тимчасово окупованих територіях.

Місцеві жителі зустрічали воїнів з квітами та сльозами щастя.

Блискавична операція на Харківщині

У складі Сил оборони України військові ССО брали участь у блискавичному звільненні територій Харківщини.

Під час контрнаступу у вересні 2022 року вдалося деокупувати майже всю територію регіону. Війська РФ не очікували активних дій української армії на цьому напрямку, а тому їхня оборона дуже швидко посипалася.

Під час звільнення Харківщини було знищено та захоплено десятки одиниць військової техніки РФ вартістю близько $700 млн.

Бої за Бахмут

Сили спецоперацій були задіяні в захисті однієї з найгарячіших точок фронту – міста Бахмут (Донецька область).

На цьому напрямку війська РФ застосовували проти наших бійців усі види зброї, включно із забороненими фосфорними боєприпасами, кидали в безкінечні штурми колишніх в’язнів та найманців ПВК Вагнера.

Попри все, українські воїни титанічними зусиллями тримали позиції в районі міста-фортеці Бахмут. Жорстокі бої велися за кожен метр землі.

Однією з місій ССО в районі Бахмута була операція Джетта. Ще донедавна про неї нічого не повідомлялося “з міркувань операційної безпеки”.

Вона проводилася 2023 року. Якось ворог спробував вчергове зайняти вигідне розташування в районі Кліщіївки, щоб створити плацдарм для наступу основних сил РФ. Окупанти просувалися швидко, малими групами.

Для стримування було вирішено залучити підрозділи ССО. План місії розробили менш як за добу, а сама операція тривала близько трьох годин. В ній взяли участь близько 20 людей, були задіяні снайпери, пілоти БпЛА, вогнева підтримка з мінометами, радіоточка.

Військові здійснили раптовий наліт на опорний пункт росіян. Результат – мінус 12 окупантів за один раз.

П’ять сотень врятованих людей під час однієї операції

Бойові плавці 73 окремого центру ССО України по воді евакуйовували мирних людей з-під носа у ворога. Під час однієї з операцій вони врятували від окупації близько 500 людей.

Серед них були люди похилого віку та багато маленьких дітей. Напрямок цієї спецоперації не розкривається.

– Одна з прибережних ділянок нашого узбережжя. Люди з навколишніх сіл зібралися в одному місці, і противник мав інформацію про це. Тому потрібно було дуже швидко їх звідти забрати. Ми, маючи плавзасоби, підійшли до цього узбережжя. Люди похилого віку, навіть на милицях, маленькі діти – ми всіх завантажили на човни. Вони були перевантажені, але ми потроху, обережно відійшли і змогли забрати десь до 500 людей, – розповів військовий-учасник операції.

Операції на Дніпрі

На Херсонщині є каскад островів між лівим і правим берегами Дніпра. Це своєрідна “сіра зона”, оточена водою з усіх боків.

Як зазначали в Генеральному штабі ЗСУ, вона стала місцем, де протягом кількох місяців українські воїни та путінські солдати вели “тиху війну” за перевагу на Дніпрі.

Ворог намагався здійснювати розвідку, мінувати території та облаштовувати позиції. Однак воїни морського центру ССО не давали окупантам закріпитися в цій зоні.

Крім того, ССО нищили російських загарбників на одному з островів Дніпра. Спецпризначенці виявили там ворожі позиції та “невідомий предмет”, який суттєво заважав роботі засобів повітряної розвідки.

Після детального планування спецоперації воїни 73 морського центру ССО вирушили до острова на двох човнах і штурмували позиції окупантів. Вдалося знищити ворожий човен та п’ятьох російських солдатів.

Бої за Старомайорське

Бійці Сил спецоперацій брали участь у деокупації села Старомайорське на Донеччині.

Це відбувалося під час контрнаступальної операції ЗСУ влітку минулого року. Село розташоване за декілька кілометрів від адміністративних кордонів із Запорізькою областю.

Під час операції воїни 3-го окремого полку спецпризначення захопили ворожу позицію в Старомайорському і взяли в полон солдатів із 247-го парашутно-десантного полку РФ. А в телефоні одного з ліквідованих окупантів був знайдений список, в якому фіксувалися значні втрати цього підрозділу.

Удар по базі окупантів у Макіївці

Одна з операцій, у якій брали участь спецпризначенці, – удар по базі ворога в окупованій Макіївці Донецької області у новорічну ніч (1 січня 2023 року). Про це розповідав в одному з інтерв’ю екскомандувач ССО Віктор Хоренко.

Там у будівлі ПТУ № 19 дислокувалися мобілізовані солдати російської армії. Була інформація, що удару завдали з реактивних артилерійських систем HIMARS.

– Треба згадати операції, які були проведені навіть у новорічну ніч. Це місто Макіївка, коли було уражено великий логістичний центр противника, де він накопичився та мав застосовувати нові підрозділи на нашій території, які були перекинуті з території РФ, – заявив Хоренко.

За його словами, ворог тоді отримав “свої 400 чорних пакетів”, близько 300 окупантів зазнали поранень. Будівля ПТУ була зруйнована вщент.

Ураження ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону

Уночі проти 13 вересня 2023 року в поки що окупованому Севастополі палав морський завод під час ракетної атаки. Тоді серйозних пошкоджень зазнали великий десантний корабель Мінськ та дизель-електричний підводний човен Ростов-на-Дону.

До цієї успішної операції також причетні Сили спецоперацій ЗСУ. Так, ССО отримали інформацію про ймовірне розташування кораблів на судноремонтному підприємстві в Севастополі.

Задля розвідки, наведення та коригування вогню бійці ССО на човнах підійшли до безпечного місця і перемістилися до берега завдяки підводним засобам. Після цього за допомогою спеціальних технічних засобів вони здійснили наведення на ціль.

За даними ССО, ВДК Мінськ мав на наступний день вийти на бойове чергування, тому особовий склад був присутній на кораблі. Безповоротні втрати – понад 60 окупантів.

В українській розвідці зазначали, що ВДК Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону, найімовірніше, не підлягають відновленню.

Спецоперація ССО Крабова пастка

Саме так називалася спеціальна операція, під час якої було завдано влучного ракетного удару по командному штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Це сталося 22 вересня 2023 року, коли керівний склад російського флоту якраз зібрався на нараду.

Усі необхідні дані ССО передали Повітряним силам ЗСУ для завдання удару.

Повідомлялося про знищення вищого офіцерського складу РФ – близько 34 офіцерів. Ще понад 100 окупантів зазнали поранень.

Незадовго до цього Сили спецоперацій спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили об’єкти 126 бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Перевальному (окупований Криму).

Під час тією атаки було застосовано декілька ударних БпЛА, які завдали ураження по місцю дислокації цього підрозділу окупантів.

Операція Dragonfly

Це успішна спецоперація ССО, проведена вночі 17 жовтня 2023 року. Тоді було вражено аеродроми в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

На той момент ворог розмістив там значну кількість авіації та спеціальної техніки, а також боєприпасів.

Спершу Сили спеціальних операцій отримали дані про військову техніку окупантів на аеродромах. Коли після перевірки інформація підтвердилася, координати було передано для ураження підрозділам Сил оборони ЗСУ.

Завдяки цьому вдалося знищити: дев’ять гелікоптерів РФ різних модифікацій; спеціальну техніку; пускову установку ППО; склад боєприпасів. Також було пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до четвертої ранку. А детонація у Луганську тривала до 11:00 ранку.

Армія РФ втратила десятки окупантів загиблими та пораненими.

Операція Цитадель

Сили спеціальних операцій ЗСУ підірвали важливий об’єкт РФ у Чорному морі – одну з незаконно захоплених видобувних платформ.

Росіяни використовували її для підсилення роботи іранського розвідувального БпЛА Mohajer-6. На платформі ворог встановив обладнання, яке збільшувало дальність та радіус роботи дрона.

Безпілотники Mohajer-6 окупанти використовували для розвідки та подальшого завдання ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на півдні України.

На цій же платформі ворог встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів Нева-Б, за допомогою якої міг контролювати обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

Надскладну операцію зі знешкодження об’єкта провели бійці 73 морського центру ССО. Вони вночі на човнах підійшли впритул до видобувної платформи в Чорному морі, провели там зачистку та замінували її. Після цього бойова група відійшла на безпечну відстань і підірвала об’єкт.

Ця спецоперація ССО створила більш безпечні умови для пересування кораблів та обмежила можливості ворога у Чорному морі.

Спецоперація на Курщині

Під час боїв у Курській області у березні 2025-го воїни 6 полку ССО Рейнджер відбили штурм за участі північнокорейських військових, які воювали на боці РФ.

Як повідомляли Сили спеціальних операцій ЗСУ, бій тривав від ранку до пізнього вечора. У результаті українські спецпризначенці ліквідували 17 військових КНДР.

Після завершення бою рейнджери вирушили на зачистку території та натрапили на вцілілого північнокорейського солдата. Він намагався заманити українських військових у пастку та підірвати гранату разом із собою, однак бійці ССО вчасно помітили небезпеку й відійшли на безпечну відстань. Унаслідок вибуху ніхто з українських захисників не постраждав.

Операції проти російської логістики

Бійці Головного управління розвідки Міноборони та Сил спеціальних операцій провели серію операцій проти російської військової логістики на території РФ у вересні 2025 року.

У вересні 2025 року на залізничному перегоні Малоархангельськ — Глазуновка в Орловській області були закладені вибухові пристрої. Під час спроби розмінування стався вибух, унаслідок якого загинули двоє росгвардійців, ще один військовий РФ втратив обидві ноги.

Ще одна операція відбулася на залізничній ділянці Строганово — Мшинська в Ленінградській області. Унаслідок підриву з рейок зійшов локомотив і було знищено 15 цистерн із пальним.

За даними джерел у ГУР, ці залізничні гілки були важливими логістичними маршрутами для забезпечення російських військ на Харківському та Сумському напрямках.

Операція ССО в окупованому Криму

Уже наприкінці осені того ж року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму, унаслідок якої було знищено пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф та склад боєприпасів російської армії.

Як повідомляло командування ССО, операцію виконали бійці Руху опору у взаємодії з підрозділами Deep Strike. Розвідники встановили місце розташування складу боєприпасів 18 армії РФ поблизу Сімферополя, після чого об’єкт уразили дрони Сил спецоперацій.

Того ж дня українські військові знищили пускову установку комплексу С-400 Тріумф у районі Євпаторії. Російська армія використовує ці системи не лише для протиповітряної оборони, а й для ракетних ударів по території України.

Операція в Каспійському морі

Сили спеціальних операцій ЗСУ у грудні 2025 року провели операцію в Каспійському морі, унаслідок якої було уражено два російські судна, що використовувалися для перевезення зброї та військової техніки.

Як повідомляли у ССО, операцію провели у взаємодії з повстанським рухом Черная Искра. Представники підпілля передали інформацію про маршрути пересування та вантаж російських кораблів.

Серед уражених суден були Композитор Рахманінов та Аскар-Сариджа, які РФ використовувала у військових цілях для постачання вантажів між Іраном та Росією.

Обидва судна перебували під санкціями США. У ССО наголосили, що продовжують асиметричні операції для послаблення військових можливостей армії РФ.

Серія ударів ССО по ворожих обʼєктах у Криму

У березні 2026 року підрозділи middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ провели серію ударів по військових об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму та на території Запорізької області.

Як повідомляли у ССО, протягом трьох днів українські військові уразили низку цілей у Севастополі, зокрема склад матеріально-технічного забезпечення на аеродромі Херсонес, а також генератор і комутаційну станцію російських комплексів радіоелектронної боротьби та розвідки.

Окрім цього, ударів завдали по базі ремонту бронетехніки в Якимівці, базі технічного обслуговування та складах озброєння у Бердянському районі, а також логістичному центру російської армії в Запорізькій області.

У ССО зазначали, що проведенню операцій сприяв рух опору, представники якого передавали інформацію про розташування та переміщення російських військових об’єктів на окупованих територіях.

Тож Сили спецоперацій ЗСУ – це нескорені, мужні воїни, котрі захищають рідну землю в найбільш запеклих і складних боях, руйнуючи задуми та плани окупантів.

