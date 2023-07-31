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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

СБУ заблокувала ще три схеми нелегального виїзду ухилянтів за межі України

СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала ще три схеми незаконного вивезення за межі України чоловіків призовного віку. У різних регіонах України було затримано чотирьох організаторів таких “трафіків”.

Як повідомили в СБУ, зловмисники підшуковували охочих втекти за кордон на підставі підроблених документів. Свої послуги вони оцінювали від $2,5 тис. до $5 тис. Сума залежала від місця проживання та терміновості виїзду.

У Києві контррозвідники СБУ викрили на цьому мешканця столиці. Чоловік пропонував чоловікам призовного віку виїхати за кордон як волонтери.

Зловмисник користувався зв’язками з представниками місцевих благодійних фондів та вносив клієнтів до системи Шлях як водіїв гуманітарних вантажів. Під час обшуку в нього виявили поліцейський жетон, який зловмисник використовував у протиправній діяльності.

На Львівщині СБУ затримала ексадвоката, який організував власний канал нелегальної міграції. Він пропонував виїзд за кордон на підставі фейкового “посвідчення” учасника громадської організації, який перевозить гумдопомогу.

Ще двох зловмисників викрили на Рівненщині. Вони фіктивно працевлаштовували ухилянтів на посаду водіїв у місцеву фірму, яка займається міжнародними перевезеннями до країн Євросоюзу.

СБУ заблокувала ще три схеми нелегального виїзду ухилянтів за межі України
Фото: СБУ
СБУ заблокувала ще три схеми нелегального виїзду ухилянтів за межі України
Фото: СБУ
СБУ заблокувала ще три схеми нелегального виїзду ухилянтів за межі України
Фото: СБУ
СБУ заблокувала ще три схеми нелегального виїзду ухилянтів за межі України
СБУ заблокувала ще три схеми нелегального виїзду ухилянтів за межі України
СБУ заблокувала ще три схеми нелегального виїзду ухилянтів за межі України

Організаторам протиправних схем повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до дев’яти років за ґратами з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
Київ, Львівська область, Рівненська область, СБУ, український кордон
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