У Херсонській області викрили ще одного колаборанта, який працював в облдержадміністрації
У Службі безпеки України заявили про затримання ще одного колаборанта, яким виявився колишній очільник юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє Служба безпеки України та Херсонська обласна військова адміністрація з посиланням на інформацію слідства.
За даними СБУ, чоловік обійняв посаду псевдоначальника “відділу правового забезпечення” у незаконно створеному окупаційному органі “Державному унітарному підприємстві Басейнове управління водних ресурсів Херсонської області”.
У СБУ стверджують, що колаборант здійснював юридичний супровід псевдоуправління за вимогами російського законодавства, підбір персоналу, обіцяв здійснювати оплату рублями.
Правопорушнику повідомили про підозру в колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Йому хочуть обрати запобіжний захід – тримання під вартою.
Колаборанту загрожує до 10 років тюремного ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування.