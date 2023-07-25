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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Херсонській області викрили ще одного колаборанта, який працював в облдержадміністрації

У Херсонській області викрили ще одного колаборанта, який працював в облдержадміністрації
Фото: СБУ

У Службі безпеки України заявили про затримання ще одного колаборанта, яким виявився колишній очільник юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Служба безпеки України та Херсонська обласна військова адміністрація з посиланням на інформацію слідства.

За даними СБУ, чоловік обійняв посаду псевдоначальника “відділу правового забезпечення” у незаконно створеному окупаційному органі “Державному унітарному підприємстві Басейнове управління водних ресурсів Херсонської області”.

У СБУ стверджують, що колаборант здійснював юридичний супровід псевдоуправління за вимогами російського законодавства, підбір персоналу, обіцяв здійснювати оплату рублями.

Правопорушнику повідомили про підозру в колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Йому хочуть обрати запобіжний захід – тримання під вартою.

Колаборанту загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.  Наразі триває досудове розслідування.

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Війна в Україні, СБУ, Херсонська область, Херсонщина
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