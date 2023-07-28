Працювали на ФСБ: Шарія та ексголову поліції Вінниччини судитимуть за держзраду

Проросійського блогера Анатолія Шарія та колишнього голову поліції Вінницької області Антона Шевцова судитимуть за державну зраду, адже вони працювали на ФСБ РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно обидвох обвинувачених за ч. 2 ст. 28 тп ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Встановлено, що Шарій та Шевцов вели підривну діяльність проти України на виконання завдань російської спецслужби.

Раніше СБУ повідомила про підозру у держзраді ексочільнику ГУ Нацполіції у Вінницькій області Антону Шевцову, який з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та отримав громадянство РФ. Саме в Криму колишній правоохоронець співпрацював зі співробітником ФСБ.

Шевцов надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи.

Анатолій Шарій є керівником забороненої в Україні проросійської політичної партії. З 2019 року він проживає в Іспанії і саме звідти через свій YouTube-канал поширює антиукраїнські сюжети.

В Офісі генпрокурора наголошують, що Шевцов залучив Шарія до співпраці з ФСБ РФ.

Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з ФСБ РФ, заявили в Генпрокуратурі.

Фото: скриншот із відео

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