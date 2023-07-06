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Прокремлівському блогеру Шарію повідомили про нову підозру у держзраді

Шарій
Фото: СБУ

СБУ повідомила про нову підозру проросійському блогеру Анатолію Шарію, який допомагав ФСБ робити постановні відео з допитів українських полонених.

За даними слідства, Шарій особисто підказував російській спецслужбі, як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим.

А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього “невигідні” для РФ моменти.

– Змонтовані сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, зокрема й на міжнародній арені. Анатолій Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю, – повідомили в СБУ.

Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді.

Саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після монтажу файлів їх погодили із представником спецслужби РФ.

Потім Шарій доповнив сюжет власними коментарями, оприлюднив на своїх інтернет-платформах і відзвітував кураторам, надіславши посилання на публікації.

– Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, попри монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти переховуються від правосуддя. СБУ здійснює комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч 1. ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

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Джерело: СБУ
Анатолій Шарій, Війна в Україні, СБУ
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