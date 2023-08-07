Російська авіація не здатна ефективно прикривати свої наземні війська в Україні – розвідка Британії

Російські військово-космічні сили продовжують залучати значні ресурси для підтримки наземних операцій на війні в Україні, але оперативного ефекту немає.

Про це заявляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Протягом літа російські бойові літаки здійснювали понад 100 вильотів на день, але через загрозу з боку української ППО ці літаки літали над територією, контрольованою Росією.

Щоб ці вильоти були ефективними, росіяни запускали з літаків керовані авіабомби. Літаки можуть викидати їх за багато кілометрів від цілі, хоча точність таких боєприпасів досить низька.

Британська розвідка наголошує, що з початком українського контрнаступу у червні 2023 року ефективними були російські ударні гелікоптери. Проте в останні тижні Росія вже не так спроможна ефективно застосовувати тактичні повітряні сили на півдні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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