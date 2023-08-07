Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
У разі застосування ядерної зброї Росією змін у сигналі тривоги не буде – Ігнат
Україна
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Російська авіація не здатна ефективно прикривати свої наземні війська в Україні – розвідка Британії

Російський літак Су-25
Фото: Depositphotos

Російські військово-космічні сили продовжують залучати значні ресурси для підтримки наземних операцій на війні в Україні, але оперативного ефекту немає.

Про це заявляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Протягом літа російські бойові літаки здійснювали понад 100 вильотів на день, але через загрозу з боку української ППО ці літаки літали над територією, контрольованою Росією.

Щоб ці вильоти були ефективними, росіяни запускали з літаків керовані авіабомби. Літаки можуть викидати їх за багато кілометрів від цілі, хоча точність таких боєприпасів досить низька.

Британська розвідка наголошує, що з початком українського контрнаступу у червні 2023 року ефективними були російські ударні гелікоптери. Проте в останні тижні Росія вже не так спроможна ефективно застосовувати тактичні повітряні сили на півдні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Велика Британія, літаки РФ, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дуже жорстке протистояння: Маляр назвала найгарячіший напрямок фронту
Бої на фронті
Колаборантів – на фронт. На Луганщині окупанти продовжують замінювати місцевих зрадників на росіян
російські окупанти
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Херсон
Втрати Росії у війні проти України сягнули вже понад 250 тис. військових
Знищена техніка Росії
Переговори у Джидді щодо української формули миру вказують на зростання міжнародного впливу Саудівської Аравії – експерти
Ер-Ріяд
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
Російська авіація не здатна ефективно прикривати свої наземні війська в Україні – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.08.2023)
Російська авіація не здатна ефективно прикривати свої наземні війська в Україні – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.08.2023)
Російська авіація не здатна ефективно прикривати свої наземні війська в Україні – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.08.2023)
Російська авіація не здатна ефективно прикривати свої наземні війська в Україні – розвідка Британії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь