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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з Британією – Єрмак

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

У п’ятницю, 11 серпня, Україна розпочала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Великою Британією.

Подібні обговорення продовжуються і зі Сполученими Штатами Америки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що до декларації Великої сімки про гарантії безпеки для України приєдналися вже 13 країн.

– Сьогодні відбулася дуже важлива розмова. Ми можемо сказати, що з Великою Британією такі консультації вже розпочато, – сказав керівник ОП.

Нагадаємо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію.

Держави, які приєдналися до декларації про гарантії безпеки, політично зобов’язалися захищати Україну під час війни, а також у разі нового нападу РФ.

У цьому переліку такі країни: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія, Швеція та Латвія.

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