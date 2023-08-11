Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з Британією – Єрмак
У п’ятницю, 11 серпня, Україна розпочала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Великою Британією.
Подібні обговорення продовжуються і зі Сполученими Штатами Америки.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він нагадав, що до декларації Великої сімки про гарантії безпеки для України приєдналися вже 13 країн.
– Сьогодні відбулася дуже важлива розмова. Ми можемо сказати, що з Великою Британією такі консультації вже розпочато, – сказав керівник ОП.
Нагадаємо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію.
Держави, які приєдналися до декларації про гарантії безпеки, політично зобов’язалися захищати Україну під час війни, а також у разі нового нападу РФ.
У цьому переліку такі країни: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія, Швеція та Латвія.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко