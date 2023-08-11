Залужний зустрівся із начальником Генштабу ЗС Словаччини: обговорили навчання пілотів на F-16

Цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся із начальником Генерального штабу Збройних сил Словаччини Даніелем Змеко, який приїхав до України.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

Воєначальники обговорили ситуацію на фронті, потреби Сил оборони України в озброєнні, боєприпасах і засобах протиповітряної оборони.

– Провели конструктивну зустріч, попрацювали в одному з пунктів управління. Ознайомив колегу з ситуацією на фронті, перебігом наших оборонних і наступальних операцій, розповів про дії противника, – написав Залужний.

Також Залужний і Змеко обговорили важливість навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор заявив, що Словаччина передала Україні перші дві гаубиці Zuzana 2. Виробництво 16 САУ для ЗСУ спільно профінансували Данія, Норвегія та Німеччина.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

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