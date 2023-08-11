Залужний зустрівся із начальником Генштабу ЗС Словаччини: обговорили навчання пілотів на F-16
Цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся із начальником Генерального штабу Збройних сил Словаччини Даніелем Змеко, який приїхав до України.
Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.
Воєначальники обговорили ситуацію на фронті, потреби Сил оборони України в озброєнні, боєприпасах і засобах протиповітряної оборони.
– Провели конструктивну зустріч, попрацювали в одному з пунктів управління. Ознайомив колегу з ситуацією на фронті, перебігом наших оборонних і наступальних операцій, розповів про дії противника, – написав Залужний.
Також Залужний і Змеко обговорили важливість навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16.
Раніше прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор заявив, що Словаччина передала Україні перші дві гаубиці Zuzana 2. Виробництво 16 САУ для ЗСУ спільно профінансували Данія, Норвегія та Німеччина.
Фото: Головнокомандувач ЗСУ
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко