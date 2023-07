Проблема – це РФ: очільник МЗС Словаччини розкритикував Сійярто через його скарги на війну в Україні

Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мирослав Влаховський розкритикував очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто, який знову висловив нарікання через повномасштабну війну Росії проти України.

Влаховський опублікував відео з заявами Сійярто, які поширив речник уряду Угорщини Золтан Ковач. На відео міністр Сійярто скаржився, що нібито Європейський Союз готується до довготривалої війни в Україні ще на чотири роки.

Водночас словацький політик у відповідь попросив угорського міністра не говорити про думки людей перед тим, як запитати їх. Влаховський зазначив, що не пригадує дебалів, під час яких в ЄС говорили про чотири роки війни. На його думку, проблема – це не ЄС, а Росія.

Він завершив допис угорською мовою з написом Ruszkik haza! Legyen béke. Це перекладається: росіян – додому, хай буде мир. Влаховський додав цифру 1956. Журналісти припускають, що він мав на увазі повстання в Угорщині, придушене радянськими військами.

Dear Péter, please don’t tell what other people think before you ask them. EU consists of 27 countries. I don’t recall any debate when we said the war will continue for 4 years. War can stop tomorrow. EU is not a problem, Russia is a problem. Ruszkik haza! Legyen béke! 1956 https://t.co/RGPxVbxGaF

— Miroslav Wlachovsky (@MWlachovsky) July 30, 2023