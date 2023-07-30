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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Проблема – це РФ: очільник МЗС Словаччини розкритикував Сійярто через його скарги на війну в Україні

Проблема – це РФ: очільник МЗС Словаччини розкритикував Сійярто через його скарги на війну в Україні
Фото: Getty Images

Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мирослав Влаховський розкритикував очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто, який знову висловив нарікання через повномасштабну війну Росії проти України.

Влаховський опублікував відео з заявами Сійярто, які поширив речник уряду Угорщини Золтан Ковач. На відео міністр Сійярто скаржився, що нібито Європейський Союз готується до довготривалої війни в Україні ще на чотири роки.

– ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки, які потім комусь доведеться ліквідовувати? – заявив угорський міністр.

Водночас словацький політик у відповідь попросив угорського міністра не говорити про думки людей перед тим, як запитати їх. Влаховський зазначив, що не пригадує дебалів, під час яких в ЄС говорили про чотири роки війни. На його думку, проблема – це не ЄС, а Росія.

Він завершив допис угорською мовою з написом Ruszkik haza! Legyen béke. Це перекладається: росіян – додому, хай буде мир. Влаховський додав цифру 1956. Журналісти припускають, що він мав на увазі повстання в Угорщині, придушене радянськими військами.

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Петер Сійярто

Європейський Союз, Війна в Україні, Словаччина, Угорщина
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