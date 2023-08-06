З окупованих територій можна повернутися ще одним шляхом: Україна відкрила КПП Колотилівка-Покровка

Відучора на кордоні з Росією відновлено роботу пропускного пункту Колотилівка (Бєлгородська область, РФ) – Покровка (Сумська область, Україна), через який жителі тимчасово окупованих територій можуть повернутися в Україну.

Про це повідомляють на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Там зазначили, що на українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі наші громадяни можуть отримати безоплатну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати й дістатися до Сум або інших міст України.

На вокзалі у відділенні Укрпошти кожен громадянин після прибуття може отримати грошову допомогу розміром 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн для всіх інших осіб.

Також, охочі евакуюватися із Сумської області можуть скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ (відправлення о 6:47 і прибуття об 11:41).

На Київщині у Вижгородському районі для новоприбулих організували модульне містечко.

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