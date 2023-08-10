В Україні працюють два гуманітарні коридори на кордоні з РФ та Білоруссю, через які щодня повертаються 150 людей
В Україні працюють два гуманітарні коридори, через які українці, яких евакуювали до РФ, можуть повернутися на підконтрольні Україні території. Один з них на Сумщині, інший на Волині.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, тільки через пропускний пункт Колотилівка (Бєлгородська область, РФ) – Покровка (Сумська область, Україна) щоденно проходить 150 людей.
– Колотилівка–Покровка, є маленький струмочок можливості, і люди їдуть. Не багато, не мало, але 150 осіб на день, на добу, на світловий день перетинає кордон. Але це тільки на в’їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом, – зазначила Верещук.
Ще один гуманітарний коридор – КПП Доманове-Мокрани, що на кордоні Волині з Білоруссю.
– Доманове-Мокрани, там є теж маленький струмочок, і люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, їдуть через Білорусь і заїжджають в Україну, – зазначила міністерка.
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