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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Україні працюють два гуманітарні коридори на кордоні з РФ та Білоруссю, через які щодня повертаються 150 людей

Евакуація дітей
Фото: Getty Images

В Україні працюють два гуманітарні коридори, через які українці, яких евакуювали до РФ, можуть повернутися на підконтрольні Україні території. Один з них на Сумщині, інший на Волині. 

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, тільки через пропускний пункт Колотилівка (Бєлгородська область, РФ) – Покровка (Сумська область, Україна) щоденно проходить 150 людей.

– Колотилівка–Покровка, є маленький струмочок можливості, і люди їдуть. Не багато, не мало, але 150 осіб на день, на добу, на світловий день перетинає кордон. Але це тільки на в’їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом, – зазначила Верещук.

Ще один гуманітарний коридор – КПП Доманове-Мокрани, що на кордоні Волині з Білоруссю.

– Доманове-Мокрани, там є теж маленький струмочок, і люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, їдуть через Білорусь і заїжджають в Україну, – зазначила міністерка.

За її словами, в Сумах для людей облаштовано місце компактного поселення на 100 місць, де можна переночувати. А вже вранці о 6:47 відправляється потяг на Київ.

На вокзалі у відділенні Укрпошти кожен громадянин після прибуття може отримати грошову допомогу розміром 3 тис. грн для дітей і осіб з інвалідністю та 2 тис. грн для всіх інших осіб.

На Київщині у Вишгородському районі для новоприбулих організували модульне містечко.

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Джерело: Радіо Свобода
Ірина Верещук, Білорусь, Волинь, Росія, Сумська область
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