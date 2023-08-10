Перша у світі кібервійна: в СБУ розповіли, скільки атак нейтралізували минулого року

У Службі безпеки України назвали, скільки ворожих кібератак спецпризначенці нейтралізували із початком повномасштабної війни.

Про це на конференції iForum 2023, яка триває у Києві, розповів керівник кібервідділу СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, зараз триває перша у світі кібервійна – між Україною і Росією.

За минулий рік Служба безпеки України відпрацювала та нейтралізувала близько 4500 кібератак, тобто, у середньому, це десь 10-15 спроб зламати наші системи на добу. Ілля Вітюк наголосив, що це далеко не усі прецеденти, а лише ті випадки, якими займається саме СБУ, що є контррозвідувальним органом.

Щоб було зрозуміло, то у 2021-му – за рік до війни – ця цифра становила 1400 за рік; у 2020-му – 800 кібератак.

Ілля Вітюк зауважив, що кібератаки Росія комбінувала із ракетними обстрілами нашої енергосистеми, що мало більший негативний ефект.

Керівник кібервідділу СБУ наголосив, що такі кібератаки розцінюються як атаки на цивільну інфраструктуру, а коли взимку у людей немає світла, зв’язку, води, опалення – це може призводити до людських жертв.

Ще у лютому американське видання Politico повідомило, що російські хакери лише посилять атаки на Україну.

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