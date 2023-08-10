Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перша у світі кібервійна: в СБУ розповіли, скільки атак нейтралізували минулого року

кібер СБУ

У Службі безпеки України назвали, скільки ворожих кібератак спецпризначенці нейтралізували із початком повномасштабної війни.

Про це на конференції iForum 2023, яка триває у Києві, розповів керівник кібервідділу СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, зараз триває перша у світі кібервійна – між Україною і Росією.

За минулий рік Служба безпеки України відпрацювала та нейтралізувала близько 4500 кібератак, тобто, у середньому, це десь 10-15 спроб зламати наші системи на добу. Ілля Вітюк наголосив, що це далеко не усі прецеденти, а лише ті випадки, якими займається саме СБУ, що є контррозвідувальним органом.

Щоб було зрозуміло, то у 2021-му – за рік до війни – ця цифра становила 1400 за рік; у 2020-му – 800 кібератак.

Ілля Вітюк зауважив, що кібератаки Росія комбінувала із ракетними обстрілами нашої енергосистеми, що мало більший негативний ефект.

Керівник кібервідділу СБУ наголосив, що такі кібератаки розцінюються як атаки на цивільну інфраструктуру, а коли взимку у людей немає світла, зв’язку, води, опалення – це може призводити до людських жертв.

Читайте також
Кількість атак зросла: ЄС виділить понад €1 млрд на проєкт захисту від кіберзагроз
Тьерри Бретон

Ще у лютому американське видання Politico повідомило, що російські хакери лише посилять атаки на Україну.

Війна в Україні, Кібератаки, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чмут про темпи контрнаступу ЗСУ: Хочемо швидко – буде в рази більше жертв
Бої на фронті
Міністр Федоров розповів, як зросло виробництво ударних дронів та скільки їх потрібно
Перша у світі кібервійна: в СБУ розповіли, скільки атак нейтралізували минулого року
Україна зможе вести переговори з РФ, але не з Путіним – Кулеба
Дмитро Кулеба
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після проходження ВЛК
Лікарі, лікарня, медики, ВЛК, медогляд
На випадок блекауту: в Києві напрацювали 15 сценаріїв та проведуть тренування
Лампа - світло
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Автомат замість пензля, окопи замість майстерні: історія художника, що ледь не втратив головне
Перша у світі кібервійна: в СБУ розповіли, скільки атак нейтралізували минулого року
Будуймо Україну разом: як звичайні люди долучилися до відбудови Харкова
Перша у світі кібервійна: в СБУ розповіли, скільки атак нейтралізували минулого року
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Перша у світі кібервійна: в СБУ розповіли, скільки атак нейтралізували минулого року
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Перша у світі кібервійна: в СБУ розповіли, скільки атак нейтралізували минулого року
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь