В Росії готують нову хвилю мобілізації – Скібіцький
Росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії, створивши низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
За оцінками ГУР, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні ще кілька сотень тисяч людей.
– Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення. Масова мобілізація – непопулярне рішення, але путінський режим не має іншого виходу. Вони вже давно до цього готуються, – сказав Скібіцький.
Представник розвідки зауважив, що в Росії вже ухвалили низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації.
Також в РФ збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі.
Скібіцький нагадав, що росіянам, які не вчиняли воєнних злочинів та не хочуть брати участь у війні проти України, наша держава гарантує захист в межах проєкту для добровільної здачі в полон Хочу жить.
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