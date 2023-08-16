США не відкидають “військові рішення” для безпечного експорту продовольства з України – WSJ

Після виходу РФ із зернової угоди США розглядають різні варіанти, як забезпечити експорт зерна з України. Не відкидають і “військові рішення”.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначено, що США обговорюють із Туреччиною, Україною та її сусідами розширення альтернативних маршрутів експорту українського продовольства. План, який підтримує Вашингтон, передбачає, щоб до жовтня Україна могла експортувати Дунаєм 4 млн тонн зерна на місяць.

– Значну частину зерна відправлятимуть річкою та через Чорне море до прилеглих румунських портів, а потім переправлятимуть в інші пункти призначення. Хоча цей маршрут повільніший і дорожчий, він міг би стати альтернативою Чорноморському коридору, – йдеться у матеріалі.

WSJ додає, що такий підхід США демонструє підготовку до сценарію, за якого РФ не повернеться до зернової угоди вчасно для експорту українського літнього та осіннього врожаю.

– США розглядають усі потенційні варіанти, зокрема військові рішення, для захисту суден, які прямують в українські порти на Дунаї та з них, сказав представник Вашингтона, але відмовився конкретизувати ці варіанти або повідомити, які країни братимуть у цьому участь, – пишуть журналісти.

За словами американських чиновників, тривають обговорення щодо пошуку шляхів збільшення ефективності дунайського маршруту, зокрема дозвіл проходу більшим суднам, звільнення місця для стоянки тощо.

Водночас очільниця Бюро USAID у справах Європи та Євразії Ерін Елізабет Маккі раніше заявила, що ці зусилля не замінять чорноморські порти і є лише “тимчасовою альтернативою”. Дунайський маршрут залишився єдиним шляхом експорту зерна через Чорне море після зриву Росією зернової угоди.

16 серпня з порту Одеси вирушило перше судно з українським продовольством, яке скористалося тимчасовим коридором через місяць після виходу РФ із зернової угоди.

Джерело : The Wall Street Journal

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