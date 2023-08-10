Сплатила РФ понад $12 млн податків. Компанію Bacardi визнали спонсором війни

НАЗК внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує вести бізнес в РФ та активно шукає там нових співробітників.

Про це йдеться на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

– Після повномасштабного вторгнення Bacardi оголосила про зупинку експорту в РФ і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію до країни-агресора на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що виручка Бакарди Рус 2022 року зросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток – до 4,7 млрд. Це на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад $12 млн.

– Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України, – підсумували у агентстві.

Bacardi Limited – найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах. Серед відомих брендів компанії – бренді Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy й інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).

Раніше НАЗК внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.