РФ може готувати провокацію на Курській АЕС – Центр нацспротиву

Росіяни можуть планувати провокацію на Курській атомній електростанції, готуюється евакуація місцевого населення.

Відповідні документи потрапили у розпорядження Центру національного спротиву.

За даними підпілля, в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр.

– Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тис. осіб, при тому що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська — 435 тис. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про “обраність” тих, хто потрапив у список, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що людей планують вивозити на північ області до населених пунктів: Желєзногорськ, Велике Солдатське, Щигри та Горшечне.

У Центрі нацспротиву наголосили, що Сили оборони України не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що в Росії готують нову хвилю мобілізації.

Джерело: Центр національного спротиву

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