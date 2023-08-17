Забезпечує захист на 360°: що відомо про зенітний ракетний комплекс ППО IRIS-T SLM

Україна отримала від Німеччини ще дві пускові установки зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLS. Про це в німецькому уряді прозвітували 17 серпня.

Українські захисники вже знайомі з цим озброєнням, зокрема, ще у 2022 році система протиповітряної оборони IRIS-T пройшла перше бойове хрещення в Україні.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про IRIS-T SLM, які особливості комплексу та технічні характеристики.

ЗРК RIS-T SLM: що відомо

Це зенітний ракетний комплекс ППО та ПРО середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.

Крім того, система забезпечує всебічний захист (на 360°). Це дозволяє одночасно знищувати кілька цілей протягом кількох хвилин.

Розробку комплексу розпочали у 2007, а завершили у 2014 році.

В компанії Diehl Defence зазначають, що системи протиповітряної оборони використовуються для захисту населення, важливих будівель, об’єктів, а також наземних військ від атак з повітря.

– Зокрема, наземна протиповітряна оборона здатна забезпечити безперервний захист території протягом тривалого часу. Для тактичної системи протиповітряної оборони було розроблено ракету наземного базування IRIS-Т SL, модернізовану версію ракети IRIS-Т, – додають у компанії.

IRIS-T SLM дуже схожа на норвезький ЗРК NASAMS. В обох комплексах використовується вкрай прагматичне рішення із перетворення ракети повітря-повітря на зенітну.

Як озброєння для ЗРК IRIS-T SLM німці обрали ракету IRIS-T, яку створювали з 1995 по 2005 рік. Але для зенітної версії її довелось майже повністю переробити (збільшили у розмірах та замінили інфрачервону головку самонаведення на радіолокаційну), адже це була ракета для ближнього повітряного бою з дальністю пуску до 20 км.

Окрім IRIS-T SLM середнього радіуса дії існує також:

IRIS-T SLS – варіант комплексу малого радіуса дії. Основна відмінність від IRIS-T SLM полягає у використаних зенітних керованих ракетах. Тут використані стандартні зенітні керовані ракети IRIS-T без змін. За даними виробника, SLS призначений для боротьби з літаками, вертольотами, БпЛА, крилатими та балістичними ракетами малого радіуса, але на відстанях до 25 км, на відміну від 40 км у версії SLM. Система озброєна чотирма ракетами IRIS-T .

– варіант комплексу малого радіуса дії. Основна відмінність від IRIS-T SLM полягає у використаних зенітних керованих ракетах. Тут використані стандартні зенітні керовані ракети IRIS-T без змін. За даними виробника, SLS призначений для боротьби з літаками, вертольотами, БпЛА, крилатими та балістичними ракетами малого радіуса, але на відстанях до 25 км, на відміну від 40 км у версії SLM. Система озброєна . IRIS-T SLX – варіант великого радіуса дії, який станом на 2022 рік ще перебуває в розробці.

Особливості ЗРК IRIS-T SLM

Комплекс має оглядову РЛС на 360°, що забезпечує ведення одночасного обстрілу декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під’єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб.

У стандартній комплектації РЛС, пункт управління, та пускові установки разом з ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.

– ЗРК IRIS-T – комплекс середнього радіуса дії. Дальність ураження цілі – до 40 км, а висота ураження – до 20 км. Ракети комплексу розвивають швидкість до 3 тис. км/год, тобто вони надзвукові. Час реакції на ціль – 15 сек. Водночас комплекс може вести 2,5 тис. цілей. Тобто саме таку кількість цілей може бачити IRIS-T одночасно, – зазначає військовий експерт Олег Жданов.

РЛС комплексу виконує як функції пошуку цілей навколо, так і підготовку даних для наведення зенітних керованих ракет. За потреби може бути доповнено оптико-електронною станцією.

Пускова установка ЗРК IRIS-T SLM має вісім ракет типу IRIS-T SL. Для розгортання пускової установки на позиції потрібно до 10 хв, а перезарядження триває 15 хв.

Крім того, пускова установка має електричний генератор, систему управління вогнем, радіостанцію та може перебувати на відстані до 20 км від центру управління.

Також, за словами Жданова, комплекс ППО IRIS-T може з легкістю збити “славнозвісну” російську ракету Кинджал.

– Ракети Кинджал можуть бути збиті такими комплексами, але на зустрічних чи бокових напрямках. Тобто догнати не можуть, а перехопити – цілком, – додає експерт.

Технічні характеристики

Виявлення цілей по дальності – до 250 км.

Знищення цілей на відстані – до 40 км.

Знищення цілей на висоті – до 20 км.

Фото: Diehl Defence

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.