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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Літати можна навчитись за тиждень: Ігнат про особливості підготовки пілотів на F-16

Літати можна навчитись за тиждень: Ігнат про особливості підготовки пілотів на F-16
Фото: Getty Images

Українські пілоти зможуть навчитися літати на американських винищувачах F-16 за тиждень, більше часу знадобиться для освоєння озброєння цих літаків.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Підготовка пілотів – це проблема, тому що західна техніка має зовсім іншу філософію пілотування. Це зовсім інші технологічні речі. Літаки МіГ-29 та F-16 – вони ровесники, це літаки четвертого покоління. Але F-16 пройшов кілька етапів глибокої модернізації, – сказав він.

За словами Ігната, Повітряні сили відправляють навчатися на F-16 молодих льотчиків, які краще розбираються в новітніх технологіях.

Він зазначив, що українцям треба буде деякий час, щоб адаптуватися до американських винищувачів.

– Навіть ручка керування в МіГ-29, в радянській техніці, розташована в центрі, а у F-16 – збоку. Головне – це навчитися на ньому воювати. Літати вони будуть за тиждень. Ну тиждень-два, кому скільки, – сказав Ігнат.

Українські льотчики мають навчитися ефективно застосовувати всі типи озброєння F-16 по повітряних, надводних, наземних цілях, працювати у складі пари, у складі ланки.

На навчання до різних країн Європи й, можливо, до США, поїдуть десятки пілотів зі знанням англійської мови.

– Ми заявляли у Повітряних силах, що пів року навчання триватиме. Американці дійшли висновку, що до чотирьох місяців. І кому як – може, хтось і швидше освоїть, – додав речник Повітряних сил.

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Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Російська агресія, Юрій Ігнат
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