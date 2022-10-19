Жовтень, 19 в 17:16

Система протиповітряної оборони IRIS-T, яку нещодавно передала Німеччина, вже пройшла перше бойове хрещення в Україні.

Крім того, президент України Володимир Зеленський позитивно відгукнувся про німецьку систему ППО IRIS-T. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

– Дуже добре показала себе німецька IRIS-T – це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу, – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський подякував зенітникам та Повітряним силам, які роблять все можливе, щоб знищувати ракети і дронів ворога.

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IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail / Thrust Vector-Controlled) – ракета класу повітря-повітря малої дальності. Оснащена охолоджуваною інфрачервоною головкою самонаведення.

Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з шести країн-учасниць в якості заміни AIM-9 Sidewinder. За конструкцією та компонуванням IRIS-T дуже близька до японської Тип 04 AAM-5.

За допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, уражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Триметрова ракета, вартість якої оцінюється в €400 тис., здатна вражати цілі на відстані приблизно в 25 км.

Ракета стоїть на озброєнні дев’яти європейських держав. Крім того, в 2008 році заявку на поставки IRIS-T подала ПАР.

Технічні характеристики:

довжина: 2,936 м;

діаметр: 0,127 м;

стартова маса: 87,4 кг;

дальність пуску: ~25 км;

стеля: до 20 км;

швидкість польоту: до 3 махів або 3 672 км/год;

бойова частина: осколково-фугасна;

маса БЧ: 11,4 кг;

детонатор: активний радіолокаційний.

Фото: Вікіпедія