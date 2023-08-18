Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

За час війни з полону РФ повернули понад 2500 військових, готують нові обміни – Юсов

Андрій Юсов - представник ГУР

За період повномасштабної війни відбулося 48 обмінів полоненими і зараз продовжується робота над організацією наступних.

Про це на брифінгу повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

– Станом на цей час, уже відбулося 48 обмінів, 2598 полонених захисників, захисниць і цивільних повернуто з російського полону. Робота над наступними триває. Ми чекаємо, що найближчим часом будуть хороші новини для родин наших захисників, – сказав він.

Юсов також зазначив, що серед російських військовополонених є особи, які висловили бажання перейти на бік України.

– Такі випадки є, – сказав представник ГУР.

Андрій Юсов не назвав кількості цих полонених, але зуважив, що серед них є представники як молодшого, так і старшого офіцерського складу.

Читайте також
Російські ґвалтівники та вбивці цивільних на обмін не йдуть – Офіс генпрокурора
За час війни з полону РФ повернули понад 2500 військових, готують нові обміни – Юсов

У свою чергу речник проєкту Хочу жить Віталій Матвієнко зауважив, що більшість із тих, хто здається у полон, це рядові.

– Але є і вдосталь офіцерів. Здаються й по одному, і групами, і разом з офіцерами та зброєю, – сказав він.

Джерело: УНІАН
Насилля, Рівненська область, Церква
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю
Павло Лебідь
Додаткові пункти спостереження та мінування. ЗСУ укріпили кордон із Білоруссю
За час війни з полону РФ повернули понад 2500 військових, готують нові обміни – Юсов
Працює пожежний потяг: ворожі дрони зруйнували нафтобазу на Рівненщині
Пожежа на нафтобазі в Дубенському районі Рівненської області 10 серпня 2023
Засновник церкви тривалий час вчиняв сексуальні дії стосовно 12-річної: що йому загрожує
За час війни з полону РФ повернули понад 2500 військових, готують нові обміни – Юсов
Не дійшла від подруги додому: на Рівненщині поліцейського підозрюють у вбивстві жінки
За час війни з полону РФ повернули понад 2500 військових, готують нові обміни – Юсов
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
За час війни з полону РФ повернули понад 2500 військових, готують нові обміни – Юсов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
За час війни з полону РФ повернули понад 2500 військових, готують нові обміни – Юсов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
За час війни з полону РФ повернули понад 2500 військових, готують нові обміни – Юсов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь