За час війни з полону РФ повернули понад 2500 військових, готують нові обміни – Юсов

За період повномасштабної війни відбулося 48 обмінів полоненими і зараз продовжується робота над організацією наступних.

Про це на брифінгу повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

– Станом на цей час, уже відбулося 48 обмінів, 2598 полонених захисників, захисниць і цивільних повернуто з російського полону. Робота над наступними триває. Ми чекаємо, що найближчим часом будуть хороші новини для родин наших захисників, – сказав він.

Юсов також зазначив, що серед російських військовополонених є особи, які висловили бажання перейти на бік України.

– Такі випадки є, – сказав представник ГУР.

Андрій Юсов не назвав кількості цих полонених, але зуважив, що серед них є представники як молодшого, так і старшого офіцерського складу.

У свою чергу речник проєкту Хочу жить Віталій Матвієнко зауважив, що більшість із тих, хто здається у полон, це рядові.

– Але є і вдосталь офіцерів. Здаються й по одному, і групами, і разом з офіцерами та зброєю, – сказав він.