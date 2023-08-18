Спецслужби РФ готують псевдовибори на ТОТ у вересні 2023 року – ГУР
Російські спецслужби займаються підготовкою фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України, які планують провести у вересні 2023 року.
За даними Головного управління розвідки Міноборони, таким чином загарбники намагаються легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні армією РФ.
– Усіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності, згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалося раніше зі зрадниками та колаборантами, – наголосили в ГУР.
Військова розвідка закликала українців на ТОТ продовжувати надавати інформацію щодо псевдовиборів.
У лютому в Росії заявили про плани провести 10 вересня 2023 року так звані вибори на окупованих територіях України, тобто у день голосування по всій РФ.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко