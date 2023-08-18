Спецслужби РФ готують псевдовибори на ТОТ у вересні 2023 року – ГУР

Російські спецслужби займаються підготовкою фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України, які планують провести у вересні 2023 року.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, таким чином загарбники намагаються легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні армією РФ.

– Усіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності, згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалося раніше зі зрадниками та колаборантами, – наголосили в ГУР.

Військова розвідка закликала українців на ТОТ продовжувати надавати інформацію щодо псевдовиборів.

У лютому в Росії заявили про плани провести 10 вересня 2023 року так звані вибори на окупованих територіях України, тобто у день голосування по всій РФ.

Джерело : ГУР

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