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Валентина Чорна, редакторка стрічки

США схвалили передання F-16 Україні від Данії та Нідерландів – ЗМІ

F-16
Фото: Unsplash

Сполучені Штати Америки схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться підготовка пілотів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.

Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення в тому, що США прискорять затвердження всіх необхідних формальностей для передання Україні F-16, щойно завершиться навчання льотчиків.

Зазначається, що Данія та Нідерланди, які очолюють навчальну коаліцію, нещодавно запросили у США ці гарантії.

У відповідь держсекретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм датським і голландським колегам, запевнивши, що запити будуть схвалені.

– Цим листом я висловлюю повну підтримку Сполученими Штатами як передання Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16, – йдеться у листі Блінкена двом офіційним особам.

За словами Блінкена, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні “в повній мірі скористатися своїми новими можливостями”.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що США з європейськими партнерами працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на F-16 розпочалися якомога швидше.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, США
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