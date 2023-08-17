США працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на F-16 розпочалися якомога швидше – Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що нині Сполучені Штати разом із європейськими партнерами працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочалися якомога швидше.

Про це він сказав на брифінгу.

– Після Вільнюса (саміту НАТО, – Ред.) і саміту G7 президент Джо Байден взяв на себе тверде зобов’язання, що ми підтримуємо постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання. Ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками та друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку, – сказав Кірбі.

Втім, представник Білого дому зазначив, що наразі не має нової інформації з приводу навчань українських пілотів.

Нагадаємо, напередодні президент Клаус Йоганніс повідомив, що Румунія братиме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16, для цього у країні буде створено регіональний центр підготовки.

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