Навчання українських пілотів на F-16 вже розпочалось – Резніков

Пілоти Збройних сил України, а також профільні інженери та техніки вже розпочали навчання на багатоцільових винищувачах F-16.

Про це у коментарі 24 каналу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Навчання вже розпочалися, – сказав він.

Резніков одразу зазначив, що не буде розкривати подробиці щодо цих навчань.

За словами міністра, серед того, що можна озвучувати, є проходження українськими пілотами навчання з англійської мови.

Очільник Міноборони додав, що наразі Україна має 11 держав-партнерів, що входять літакової коаліції, коли ж лідерство в рамках підготовки українських льотчиків, техніків та інженерів взяли Нідерланди та Данія.

Окремо Олексій Резніков додав, що про завершення цих навчань повідомлять інструктори, які оцінюють рівень підготовки українців та те, як вони сприймають навички та взаємодіють між собою.

– Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки, – сказав він.

Міністр оборони наголосив, що те, яка саме зброя буде на винищувачах, буде вирішуватись у майбутньому. Це є важливим аспектом, оскільки без радарів літак не зможе виявляти ворожі цілі, а без такої зброї, як кулемети, ракети та снаряди, винищувач не представлятиме загрози Росії, а буде лише носієм.

Також, каже міністр, коли партнери України ухвалюватимуть рішення, яка країна та скільки готова передати літаків, за згодою доведеться звертатись до країни-виробника цих літаків, а саме – США.

– Кожна країна отримуватиме такий дозвіл і буде казати: “Я готовий передати таку кількість літаків”. Відповідно, із запчастинами, можливістю забезпечення. “Я готовий передати таку кількість ракет або авіаційних бомб, або чогось ще”. Тоді буде зрозуміла друга частина проєкту, – зауважив Олексій Резніков.

Наразі партнери України прописують те, що необхідно для того, щоб F-16 з’явились в українському небі та почали виконувати бойові завдання. Резніков не сумнівається в тому, що Повітряні сили ЗСУ застосовуватимуть винищувачі F-16, однак відкритим залишається питання – коли саме це відбудеться.

– Мінімальний термін на підготовку пілотів – 6 місяців, – сказав він.

Як пише 24 канал, зазначені терміни навчання стали зрозумілими після того, як два досвідчених пілоти ЗСУ пройшли тестування у США. Відповідно до рівня їх підготовки та здібностей визначалось, який час займатимуть навчання для забезпечення нормального мінімуму навичок та знань.

– Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – дуже складна система. Одного пілота недостатньо, – сказав очільник Міноборони.

Міністр наголосив, що винищувач не зможе виконувати бойове завдання, якщо за ним немає закріпленої команди. Наразі залишається невідомим, скільки саме часу доведеться зачекати, щоб була повноцінно реалізована підготовка інженерів та техніків.

– Щоби будувати виправдані очікування – мінімум 6 місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше, – додав Резніков.

Напередодні США схвалили навчальні програми для початку освоєння винищувачів F-16 українськими пілотами.

Відомо, що навчання українських пілотів відбуватиметься в Данії та Нідерландах.

Президент Володимир Зеленський раніше анонсував, що навчання пілотів Повітряних сил Збройних сил України розпочнуться саме в серпні цього року.

Джерело : 24 канал

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