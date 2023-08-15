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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Це поверховий погляд: Данілов відповів на заяви щодо повільного контрнаступу ЗСУ

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Думка про те, що український контрнаступ стоїть на місці – поверхова.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє Ilsussidiario.

– Важко назвати стабільністю щоденне знищення однієї чи кількох рот росіян та їхніх тилів, ліквідацію вузлів зв’язку, арсеналів і командних пунктів, – сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що глибокий процес розпаду Росії вже розпочався, а диктатор Володимир Путін своїм повномасштабним вторгненням в Україну лише прискорив його.

Також Данілов висловив упевненість, що за підсумками війни Україна зможе відновити свою територіальну цілісність.

– Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне та беззастережне повернення всіх окупованих територій, включно з Донецьком і Луганськом, під контроль української влади, – сказав він.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що усі заяви коментаторів про нібито повільне просування ЗСУ демонструють абсолютне нерозуміння війни.

За його словами, українські військові справляються зі своїми завданнями на цьому етапі повномасштабної війни.

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Війна в Україні, Олексій Данілов, Російська агресія
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