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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Для розвідки в реальному часі: Rheinmetall підтвердив, що передасть ЗСУ систему Luna

Система повітряної розвідки Luna N

У німецькому концерні Rheinmetall підтвердили, що Україна вже протягом 2023 року отримає систему повітряної розвідки нового покоління Luna.

Відповідне повідомлення з’явилося на сайті концерну.

– Компанія Rheinmetall досягла ще однієї віхи зі своїм розвідувальним дроном Luna NG. Повітряно-десантні безпілотні засоби ближньої розвідки нового покоління тепер будуть розгорнуті в Україні, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в 2023 році технологічна група з Дюссельдорфа поставить цю систему Збройним силам України від імені Німеччини. Розміщене замовлення становить “двозначну суму в мільйонах євро”.

В Rheinmetall наголосили, що роблять ще один важливий внесок у підвищення спроможностей ЗСУ за допомогою передових технологій.

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З чого складається система Luna

Безпілотна авіаційна система Luna New Generation складається із наземної станції управління з кількома літальними апаратами, безпілотниками.

Крім того, до комплексу входить стартова катапульта, додаткове обладнання страхувальної сітки та обладнання для швидкого ремонту. Усі компоненти завантажуються на вантажівки HX, оснащені системами заряджання.

У концерні уточнили, що система Luna NG вже напрацювала кілька тисяч годин польоту і добре себе зарекомендувала у замовників за кордоном.

Маючи аеродинамічну, надлегку і стабільну конструкцію, безпілотник Luna може перебувати в повітрі понад 12 год. Максимальна висота польоту становить 5 тис. м.

Завдяки передаванню даних із використанням додаткового обладнання супутникового зв’язку, БпЛА має можливість проводити розвідку на відстані в кілька сотень кілометрів.

– Оперативний досвід війни в Україні демонструє вирішальну роль розвідки у режимі реального часу в проведенні операцій. Luna NG була розроблена саме для цієї мети. Це одна з новітніх систем безпілотної аеророзвідки, класифікації та виявлення об’єктів у режимі реального часу, – розповіли в компанії.

Система Luna NG є частиною пакету допомоги для України, який федеральний уряд Німеччини оголосив у липні.

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Джерело: Rheinmetall

Фото: Rheinmetall

Rheinmetall, Безпілотники, Війна в Україні, Зброя для України, Німеччина
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