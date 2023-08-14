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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Крим – це ключ. Годжес розповів, що потрібно зробити Україні для перемоги у війні

Кримський міст
Фото: Getty Images

Україна зможе перемогти у війні проти РФ, якщо ізолює Крим і зробить його неприступним для російських військ.

Про це розповів колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, відповідаючи на допис економіста і дипломата Андерса Ослунда про атаку на Кримський міст.

– Україна, схоже, чинить правильно. Вона бомбить Керченський міст і мости на півночі Криму, залишаючи Крим без сухопутного постачання. Росії краще піти з Криму і Севастополя, і тоді боягузливий диктатор Путін підсмажиться в своєму бункері, – написав Ослунд.

Годжес відповів, що вірить в український Генеральний штаб та солдатів.

– Ізолювати Крим і зробити його неприступним для російських військ – ось як вони переможуть. Крим – це ключ. Кремль не буде дбати про Донбас, як тільки з Кримом буде покінчено, – вважає він.

12 серпня двічі за день на незаконно збудованому Керченському мосту лунали вибухи.

Так, перші вибухи на Кримському мосту пролунали по обіді. А друга за день бавовна на Керченському мосту сталася приблизно через дві години.

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Війна в Україні, Донбас, Крим, Росія
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