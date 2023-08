Крим – це ключ. Годжес розповів, що потрібно зробити Україні для перемоги у війні

Україна зможе перемогти у війні проти РФ, якщо ізолює Крим і зробить його неприступним для російських військ.

Про це розповів колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, відповідаючи на допис економіста і дипломата Андерса Ослунда про атаку на Кримський міст.

Годжес відповів, що вірить в український Генеральний штаб та солдатів.

– Ізолювати Крим і зробити його неприступним для російських військ – ось як вони переможуть. Крим – це ключ. Кремль не буде дбати про Донбас, як тільки з Кримом буде покінчено, – вважає він.

I have great faith in the Ukrainian General Staff and their Soldiers. Isolating Crimea and making it untenable for Russian forces is how they win. Crimea is the key. Kremlin won’t care about Donbas once Crimea is done. https://t.co/I9wH1LQJVo

— Ben Hodges (@general_ben) August 12, 2023