Крим – це ключ. Годжес розповів, що потрібно зробити Україні для перемоги у війні

Україна зможе перемогти у війні проти РФ, якщо ізолює Крим і зробить його неприступним для російських військ.

Про це розповів колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, відповідаючи на допис економіста і дипломата Андерса Ослунда про атаку на Кримський міст.

– Україна, схоже, чинить правильно. Вона бомбить Керченський міст і мости на півночі Криму, залишаючи Крим без сухопутного постачання. Росії краще піти з Криму і Севастополя, і тоді боягузливий диктатор Путін підсмажиться в своєму бункері, – написав Ослунд.

Годжес відповів, що вірить в український Генеральний штаб та солдатів.

– Ізолювати Крим і зробити його неприступним для російських військ – ось як вони переможуть. Крим – це ключ. Кремль не буде дбати про Донбас, як тільки з Кримом буде покінчено, – вважає він.

I have great faith in the Ukrainian General Staff and their Soldiers. Isolating Crimea and making it untenable for Russian forces is how they win. Crimea is the key. Kremlin won’t care about Donbas once Crimea is done. https://t.co/I9wH1LQJVo — Ben Hodges (@general_ben) August 12, 2023

12 серпня двічі за день на незаконно збудованому Керченському мосту лунали вибухи.

Так, перші вибухи на Кримському мосту пролунали по обіді. А друга за день бавовна на Керченському мосту сталася приблизно через дві години.

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