Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України

Президентські вибори у США, перший етап яких розпочнеться восени 2023 року і закінчиться наприкінці 2024-го, вплинуть на підтримку України.

З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками третього саміту Кримської платформи.

– Рік електоральних змагань, рік виборів. Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала, – сказав він.

Глава Української держави додав, що Україна віддає “весь свій час і енергію” для спільної роботи із США.

– Сьогодні я теж зустрічаюся з представниками Конгресу Сполучених Штатів. Є у нас різні зустрічі, у загальному сенсі вони досить публічні, і тому я дуже на це розраховую, – сказав Зеленський.

Український лідер визнав, що сьогодні є ризики щодо деяких голосів серед конгресменів Республіканської партії США, однак “багато голосів у Республіканській партії є, які і нас підтримують”.

– Зараз глава мого Офісу (Андрій Єрмак, – Ред.) спілкується з Джеком Салліваном. У нас різні піднімаються питання щодо формули миру, підтримки зброї, посилення нашої ППО, – сказав Володимир Зеленський.

На сьогодні головною кандидатурою від Демократичної партії США на виборах американського президента є чинний глава держави Джо Байден.

Своєю чергою 45-й президент США Дональд Трамп має найвищі шанси стати кандидатом від Республіканської партії в гонитві за крісло глави Білого дому.

Раніше республіканець Трамп неодноразово робив неоднозначні коментарі щодо російсько-української війни, включно з тим, що нібито зможе закінчити конфлікт за 24 години.

Також 45-й президент США заявляв, що вимагатиме від європейських союзників по НАТО компенсацію за постачання зброї Україні.

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