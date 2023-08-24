Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України

Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
Фото: Getty Images

Президентські вибори у США, перший етап яких розпочнеться восени 2023 року і закінчиться наприкінці 2024-го, вплинуть на підтримку України.

З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками третього саміту Кримської платформи.

– Рік електоральних змагань, рік виборів. Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала, – сказав він.

Глава Української держави додав, що Україна віддає “весь свій час і енергію” для спільної роботи із США.

– Сьогодні я теж зустрічаюся з представниками Конгресу Сполучених Штатів. Є у нас різні зустрічі, у загальному сенсі вони досить публічні, і тому я дуже на це розраховую, – сказав Зеленський.

Український лідер визнав, що сьогодні є ризики щодо деяких голосів серед конгресменів Республіканської партії США, однак “багато голосів у Республіканській партії є, які і нас підтримують”.

– Зараз глава мого Офісу (Андрій Єрмак, – Ред.) спілкується з Джеком Салліваном. У нас різні піднімаються питання щодо формули миру, підтримки зброї, посилення нашої ППО, – сказав Володимир Зеленський.

На сьогодні головною кандидатурою від Демократичної партії США на виборах американського президента є чинний глава держави Джо Байден.

Своєю чергою 45-й президент США Дональд Трамп має найвищі шанси стати кандидатом від Республіканської партії в гонитві за крісло глави Білого дому.

Раніше республіканець Трамп неодноразово робив неоднозначні коментарі щодо російсько-української війни, включно з тим, що нібито зможе закінчити конфлікт за 24 години.

Також 45-й президент США заявляв, що вимагатиме від європейських союзників по НАТО компенсацію за постачання зброї Україні.

Читайте також
Трампу висунули кримінальні звинувачення: він має здатися владі Джорджії до 25 серпня
Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України

Війна в Україні, Джо Байден, Дональд Трамп, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Буданов розповів, як вдалося виманити російського пілота Мі-8 разом з вертольотом
Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
У літаку, що розбився в Тверській області РФ, летів Євгеній Пригожин
Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
Китай міг допомогти Росії облаштувати оборонні укріплення в Україні – WSJ
Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
Військове керівництво України думає над посиленням мобілізації – Зеленський
Володимир Зеленський
Ігри
Відео
З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.08.2023)
Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (23.08.2023)
Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (23.08.2023)
Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (23.08.2023)
Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь