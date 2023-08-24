Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
Президентські вибори у США, перший етап яких розпочнеться восени 2023 року і закінчиться наприкінці 2024-го, вплинуть на підтримку України.
З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками третього саміту Кримської платформи.
– Рік електоральних змагань, рік виборів. Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала, – сказав він.
Глава Української держави додав, що Україна віддає “весь свій час і енергію” для спільної роботи із США.
– Сьогодні я теж зустрічаюся з представниками Конгресу Сполучених Штатів. Є у нас різні зустрічі, у загальному сенсі вони досить публічні, і тому я дуже на це розраховую, – сказав Зеленський.
Український лідер визнав, що сьогодні є ризики щодо деяких голосів серед конгресменів Республіканської партії США, однак “багато голосів у Республіканській партії є, які і нас підтримують”.
– Зараз глава мого Офісу (Андрій Єрмак, – Ред.) спілкується з Джеком Салліваном. У нас різні піднімаються питання щодо формули миру, підтримки зброї, посилення нашої ППО, – сказав Володимир Зеленський.
На сьогодні головною кандидатурою від Демократичної партії США на виборах американського президента є чинний глава держави Джо Байден.
Своєю чергою 45-й президент США Дональд Трамп має найвищі шанси стати кандидатом від Республіканської партії в гонитві за крісло глави Білого дому.
Раніше республіканець Трамп неодноразово робив неоднозначні коментарі щодо російсько-української війни, включно з тим, що нібито зможе закінчити конфлікт за 24 години.
Також 45-й президент США заявляв, що вимагатиме від європейських союзників по НАТО компенсацію за постачання зброї Україні.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш