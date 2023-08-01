Байден поліпшив рейтинги напередодні виборів, але ще чимало американців ним незадоволені – опитування

Президент США Джо Байден вступає в президентські перегони 2024 року з твердішою позицією, ніж рік тому, оскільки його рейтинги схвалення зростають, а демократи, які колись сумнівалися, приєднуються до його пропозиції про переобрання.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження New York Times/Siena College.

За результатами опитування, Байден уникнув зони політичної небезпеки, в якій він перебував 2022 року, коли майже дві третини членів його партії хотіли іншого кандидата. Тепер демократи загалом визнали його своїм прапороносцем, хоча половина з них віддала б перевагу комусь іншому.

Проте президент не втрачає надії: попри поліпшення свого становища і сприятливішу обстановку в країні, Байден залишається загалом непопулярним серед виборців, які песимістично дивляться на майбутнє країни, а його рейтинг схвалення становить лише 39%.

Можливо, найбільшу тривогу в демократів викликає той факт, що за результатами опитування пан Байден перебуває в рівному становищі з колишнім президентом Дональдом Трампом, який утримує впевнене лідерство серед імовірних учасників республіканських праймеріз, незважаючи на те, що проти нього висунуто два кримінальні звинувачення та на горизонті маячить ще кілька можливих звинувачень. За даними опитування, у гіпотетичному матчі-реванші 2024 року у Байдена і Трампа було по 43% голосів.

Байден користується підтримкою виборців, які відчувають страх і відразу до пана Трампа. За рік до виборів 16% опитаних не схвалювали ні Байдена, ні Трампа, і в цьому сегменті Байден мав невелику перевагу.

– Якщо скористатися старим політичним кліше, опитування показує, що підтримка Байдена серед демократів простягається на милю завширшки і на дюйм у глибину, – пише NYT.

Близько 30% виборців, які заявили, що планують голосувати за Байдена в листопаді 2024 року, висловили сподівання, що демократи висунуть когось іншого. Лише 20% демократів заявили, що вони були б у захваті, якби Байден став кандидатом у президенти від партії 2024 року; ще 51% заявили, що вони були б задоволені, але не в захваті.

Вища частка демократів (26%) висловила ентузіазм щодо кандидатури віцепрезидентки Камали Гарріс як кандидатки в президенти 2024 року.

Байдена підтримали 64% демократів, які планують брати участь у праймеріз своєї партії, що є показником м’якої підтримки чинного президента. Тринадцять відсотків віддали перевагу Роберту Ф. Кеннеді-молодшому, а десять відсотків – Маріанні Вільямсон.

Серед респондентів демократичних опитувань, які вже голосували на праймеріз, Байден мав набагато більшу перевагу – 74% проти 8%. Серед тих, хто голосував на демократичних праймеріз у 2022 році, він був попереду з перевагою 92% проти 4%.

– Відсутність ентузіазму щодо Байдена пояснює відносно слабкі показники серед дрібних донорів у щоквартальному звіті про збір коштів, який його кампанія опублікувала два тижні тому, – пише видання.

Байден значно поліпшив свою позицію в рейтингах порівняно з минулим літом. У той час серед демократів наростало невдоволення з приводу його ймовірного переобрання, а опитування Times/Siena показало, що 64% демократів заявили, що не хочуть, щоб партія висувала його кандидатуру, включно з 94% демократів віком до 30 років. Тепер тільки половина всіх демократів заявили, що не хочуть, щоб Байден був висунутий кандидатом у 2024 році.

Водночас глибокий песимізм зберігається навіть серед деяких демократів, які підтримують Байдена. Серед тих, хто хотів би бачити Байдена кандидатом від партії наступного року, 14% заявили, що проблеми країни настільки серйозні, що їй загрожує крах.

Рейтинг схвалення Байдена, що становить 39%, є історично низьким для чинного президента, який прагне переобрання, проте він зріс із 33% у липні минулого року. За даними останнього опитування, 23% зареєстрованих виборців вважають, що країна перебуває на правильному шляху, що є низьким показником для Байдена, але краще, ніж 13% американців, які вважали так само рік тому. Більше американців, ніж рік тому, вважають, що економіка перебуває у відмінній або хорошій формі: 20% порівняно з 10% у 2022 році.

Демократи, які не бажали висувати Байдена в липні минулого року, насамперед звертали увагу на його вік та ефективність роботи.

Хоча вік Байдена залишається головною причиною невдоволення демократів, які вважали за краще б, щоб кандидатом став хтось інший, – 39% опитаних вказали на цю проблему у відкритому запитанні, – лише 20% назвали головним предметом свого занепокоєння роботу Байдена. Ще 14% заявили, що віддали б перевагу комусь новому.

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