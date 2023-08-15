Підбурювання до хабаря: голову Державної судової адміністрації відсторонили від посади

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відсторонив від посади майже до кінця вересня голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова. Він є фігурантом справи про підбурювання до пропозиції хабаря суддям Верховного суду.

Як поінформували в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, термін відсторонення діятиме до 24 вересня.

– Суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, і відсторонила голову Державної судової адміністрації України… від займаної посади до 24 вересня 2023 року, – йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що наприкінці липня до Сальнікова застосували запобіжний захід у вигляді 805,2 тис. грн застави. Досудове розслідування триває.

Раніше Вища рада правосуддя порушила дисциплінарне провадження стосовно Олексія Сальнікова та відсторонила його від виконання посадових обов’язків із 8 серпня.

У чому підозрюють голову ДСА

Голову Державної судової адміністрації підозрюють у підбурюванні до давання хабаря суддям Верховного суду за рішення на користь одного з підприємств.

За версією слідства, в березні він отримав від представника підприємства $7,5 тис. З них $2,5 тис. голова ДСА мав залишити собі, а $5 тис. – начебто передати суддям.

Сальніков запевняв представника підприємства, що “питання вирішується” і що він спілкувався щодо цієї справи з головою Верховного суду Всеволодом Князєвим.

А після викриття Князєва на отриманні хабаря глава ДСА продовжував переконувати, що рішення буде прийнято, і він планує поговорити з головою одного з касаційних судів.

– Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі, – уточнили в САП.

Дії голови Державної судової адміністрації кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу (Підбурювання до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та заволодіння чужим майном шляхом обману).

Як відомо, в травні був затриманий голова Верховного суду Всеволод Князєв. За даними слідства, загальна сума хабаря в цій справі становить $2,7 млн. З них $1,8 млн призначалися суддям Верховного суду, а решта – як “оплата” посередницьких послуг адвоката.

Судді Верховного суду висловили недовіру Князєву і достроково припинили його повноваження. Він перебуває під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн.

Джерело : САП

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