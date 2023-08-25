В Азову є своя агентурна сітка на окупованих територіях та в РФ – Кротевич

Агентурні сітки на тимчасово окупованих територіях України та в РФ мають не лише українські спецслужби, а й, наприклад, бригада Азов.

Про це розповів майор, начальник штабу бригади спеціального призначення Нацгвардії Азов Богдан Кротевич (позивний Тавр) в інтерв’ю проєкту Розмова журналіста Сергія Лиховиди.

Таким чином він відповів на запитання, чи регулярна “бавовна”, зокрема в окупованому Криму, – це якісна робота українських спецслужб, чи це небайдужі українці, які чекають на повернення Криму під прапор України.

– Справа в тому, що наші спецслужби працюють із тими українцями, які чекають на повернення Криму Україні. Це спецслужби однозначно. І не тільки ГУР та СБУ. Є ще деякі підрозділи, в тому числі й наш підрозділ, який займається такими справами, – зазначив Кротевич.

Він уточнив, що в цій агентурній сітці є росіяни, які готові допомагати, і вони мешкають далеко від кордону з Україною.

– У нас є своя агентурна сітка, я маю на увазі бригади Азов, як на окупованих територіях, так і в Росії. Це цікаво: є росіяни, які нам допомагають, і вони перебувають далеко від кордону з Україною, – розповів Кротевич.

Він додав, що в Служби безпеки України та Головного управління розвідки, “звичайно, агентурна сітка більша”, і вони реалізують різні операції.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що ГУР має свої джерела “в найближчих кабінетах Путіна”. Водночас Росія не може вирахувати, хто це.

За словами Буданова, діяльність українських агентів всередині РФ зруйнувала ілюзію безпеки, яку відчували раніше в Кремлі.

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