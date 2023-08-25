Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

В Азову є своя агентурна сітка на окупованих територіях та в РФ – Кротевич

Богдан Кротевич - Тавр
Фото: УНІАН

Агентурні сітки на тимчасово окупованих територіях України та в РФ мають не лише українські спецслужби, а й, наприклад, бригада Азов.

Про це розповів майор, начальник штабу бригади спеціального призначення Нацгвардії Азов Богдан Кротевич (позивний Тавр) в інтерв’ю проєкту Розмова журналіста Сергія Лиховиди.

Таким чином він відповів на запитання, чи регулярна “бавовна”, зокрема в окупованому Криму, – це якісна робота українських спецслужб, чи це небайдужі українці, які чекають на повернення Криму під прапор України.

– Справа в тому, що наші спецслужби працюють із тими українцями, які чекають на повернення Криму Україні. Це спецслужби однозначно. І не тільки ГУР та СБУ. Є ще деякі підрозділи, в тому числі й наш підрозділ, який займається такими справами, – зазначив Кротевич.

Він уточнив, що в цій агентурній сітці є росіяни, які готові допомагати, і вони мешкають далеко від кордону з Україною.

– У нас є своя агентурна сітка, я маю на увазі бригади Азов, як на окупованих територіях, так і в Росії. Це цікаво: є росіяни, які нам допомагають, і вони перебувають далеко від кордону з Україною, – розповів Кротевич.

Він додав, що в Служби безпеки України та Головного управління розвідки, “звичайно, агентурна сітка більша”, і вони реалізують різні операції.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що ГУР має свої джерела “в найближчих кабінетах Путіна”. Водночас Росія не може вирахувати, хто це.

За словами Буданова, діяльність українських агентів всередині РФ зруйнувала ілюзію безпеки, яку відчували раніше в Кремлі.

Читайте також
Буданов визнав, що до частини підривів медійних осіб у РФ причетні агенти ГУР
Кирило Буданов

Азов, Війна в Україні, Крим, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
О Боже, там бувають військові: Кротевич про вечірки в тилу під час війни
Богдан Кротевич
Ворог хотів заплутати нашу ППО: Ігнат про нічну ракетну атаку Одещини
Ракета, пуск ракети
Пільги на комунальні послуги для УБД 2023: як отримати та що знадобиться
В Азову є своя агентурна сітка на окупованих територіях та в РФ – Кротевич
Буданов: До 20% російських полонених здаються добровільно
Кирило Буданов
70% об’єктів ЖКГ вже готові до опалювального сезону – Кубраков
ТЕС
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
В Азову є своя агентурна сітка на окупованих територіях та в РФ – Кротевич
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
В Азову є своя агентурна сітка на окупованих територіях та в РФ – Кротевич
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
В Азову є своя агентурна сітка на окупованих територіях та в РФ – Кротевич
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (25.08.2023)
В Азову є своя агентурна сітка на окупованих територіях та в РФ – Кротевич
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь