Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины

Сейчас и после победы одним из перспективных направлений развития Украины станут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности, а также возможности от технологий к агропромышленному комплексу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей национального информационного телемарафона Наталье Мосийчук.

— Возможности в Украине большие: от технологий до агропромышленного комплекса. Сейчас новое направление, в котором мы номер один, — это направление безопасности, — отметил глава государства.

По словам президента, Украина откликнулась на запрос партнеров, который касается проведения форума в сфере military tech (военных технологий). Он состоится в октябре на территории Украины. Зеленский не исключает, что возможны новые заключенные контракты.

В то же время Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования образца НАТО. На предприятиях Укроборонпрома запущено несколько программ, среди которых есть и ракетные.

Сейчас Украина производит вооружение Нептун, StuG, Корсар, а объемы значительно увеличиваются. Также было налажено системное производство артиллерии образца НАТО. По мнению президента, этого мало для фронта, но сейчас уже значительно больше, чем было раньше.

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