Зеленський окреслив, що є перемогою України для нього
Перемога Україна у війні означає унеможливлення повернення агресії знову.
Про це в інтерв’ю Наталі Мосейчук сказав президент України Володимир Зеленський.
– (Пріоритет, – Ред.) номер один – закінчення війни перемогою. Перемога для всіх різна. Для мене як для президента – я би хотів таку перемогу з унеможливленням повернення війни. Це непросто, це складова, яка залежить не тільки від потужності армії, а саме від інфраструктури безпекової і від суспільства. Номер один – від народа, треба щоб народ в об’єднанні лишився, в єдності, – сказав він.
Крім того, голова держави зазначив, що українська перемога поставить крапку щодо цілісності Білорусі, Грузії та Молдови.
– Українська перемога поставить крапку… Перемога України дасть можливість політичному рішенню демократії повернення цілісності тих держав, включаючи Білорусь, цілісності Грузії і Молдови, – додав Зеленський.