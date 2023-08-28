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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зеленський окреслив, що є перемогою України для нього

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Перемога Україна у війні означає унеможливлення повернення агресії знову.

Про це в інтерв’ю Наталі Мосейчук сказав президент України Володимир Зеленський. 

– (Пріоритет, – Ред.) номер один – закінчення війни перемогою. Перемога для всіх різна. Для мене як для президента – я би хотів таку перемогу з унеможливленням повернення війни. Це непросто, це складова, яка залежить не тільки від потужності армії, а саме від інфраструктури безпекової і від суспільства. Номер один – від народа, треба щоб народ в об’єднанні лишився, в єдності, – сказав він.

Крім того, голова держави зазначив, що українська перемога поставить крапку щодо цілісності Білорусі, Грузії та Молдови.

– Українська перемога поставить крапку… Перемога України дасть можливість політичному рішенню демократії повернення цілісності тих держав, включаючи Білорусь, цілісності Грузії і Молдови, – додав Зеленський.

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Білорусь, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Грузія, Молдова
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