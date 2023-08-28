Зеленский очертил, что является победой Украины для него
Победа Украины в войне означает невозможность возвращения агрессии снова.
Об этом в интервью Наталье Мосейчук сказал президент Украины Владимир Зеленский.
— (Приоритет, — Ред.) номер один — окончание войны победой. Победа для всех разная. Для меня как для президента — я бы хотел такую победу с невозможностью возвращения войны. Это непросто, это составляющая, которая зависит не только от мощности армии, а именно от инфраструктуры безопасности и от общества. Номер один — от народа, надо чтобы народ в объединении остался, в единстве, — сказал он.
Кроме того, глава государства отметил, что украинская победа поставит точку относительно целостности Беларуси, Грузии и Молдовы.
— Украинская победа поставит точку… Победа Украины даст возможность политическому решению демократии возвращения целостности государств, включая Беларусь, целостности Грузии и Молдовы, — добавил Зеленский.