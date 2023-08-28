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Зеленский очертил, что является победой Украины для него

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Победа Украины в войне означает невозможность возвращения агрессии снова.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— (Приоритет, — Ред.) номер один — окончание войны победой. Победа для всех разная. Для меня как для президента — я бы хотел такую победу с невозможностью возвращения войны. Это непросто, это составляющая, которая зависит не только от мощности армии, а именно от инфраструктуры безопасности и от общества. Номер один — от народа, надо чтобы народ в объединении остался, в единстве, — сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что украинская победа поставит точку относительно целостности Беларуси, Грузии и Молдовы.

— Украинская победа поставит точку… Победа Украины даст возможность политическому решению демократии возвращения целостности государств, включая Беларусь, целостности Грузии и Молдовы, — добавил Зеленский.

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Беларусь, Война в Украине, Владимир Зеленский, Грузия, Молдова
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