Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
Як дізнатися, чи готовий паспорт громадянина України онлайн – інструкція
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
ДТП з українцями в Італії: у МЗС розповіли про стан постраждалих
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка

Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка
Фото: Держприкордонслужба

На українсько-угорському кордоні стався конфлікт. Там вагітна 29-річна громадянка Чехії везла у схованці автомобіля BMW 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

– У пункті пропуску Лужанка під час поглибленого огляду BMW, яким керувала іноземка, прикордонники спільно з митниками виявили в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку оголеного чоловіка. Після виявлення  “пасажира”, парочка влаштувала конфліктну ситуацію. Аби вгамувати горе-переправницю, якій тепер загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ, та її співмешканця, прикордонникам довелося викликати поліціянтів, – йдеться у повідомленні.

Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка

Фото: Держприкордонслужба

Під час з’ясування усіх обставин правопорушення правоохоронці вирішили евакуювати BMW з пункту пропуску.

Зазначається, що жінка, автомобіль якої намагалися транспортувати з пункту пропуску співробітники Нацполіції, лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців.

Нині чоловік, який хотів незаконно перетнути кордон, поміщений до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

Заходи з припинення протиправної діяльності тривають.

Читайте також
В Україні посилять контроль за виїздом чоловіків за кордон: в ДПСУ пояснили, як саме
Пункт пропуску на кордоні України

Джерело: Держприкордонслужба
Війна в Україні, Держприкордонслужба
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей
Евакуація дітей
На Полтавщині збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по олійниці – ОВА
Обстріл селища Гоголеве Полтавської області 28 серпня 2023
Плюнув та образив словесно: у Полтаві чоловік принизив військового
Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка
У Токмаку евакуюють окупаційну адміністрацію через наближення лінії фронту
Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка
У ЄС загострилися суперечки, які можуть поставити під загрозу військову підтримку для України
Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
Зо пів сотні бійців – у стані клінічної смерті: яка ситуація на Авдіївському напрямку
Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (29.08.2023)
Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (28.08.2023)
Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (28.08.2023)
Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь