Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка
На українсько-угорському кордоні стався конфлікт. Там вагітна 29-річна громадянка Чехії везла у схованці автомобіля BMW 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
– У пункті пропуску Лужанка під час поглибленого огляду BMW, яким керувала іноземка, прикордонники спільно з митниками виявили в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку оголеного чоловіка. Після виявлення “пасажира”, парочка влаштувала конфліктну ситуацію. Аби вгамувати горе-переправницю, якій тепер загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ, та її співмешканця, прикордонникам довелося викликати поліціянтів, – йдеться у повідомленні.
Під час з’ясування усіх обставин правопорушення правоохоронці вирішили евакуювати BMW з пункту пропуску.
Зазначається, що жінка, автомобіль якої намагалися транспортувати з пункту пропуску співробітники Нацполіції, лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців.
Нині чоловік, який хотів незаконно перетнути кордон, поміщений до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.
Заходи з припинення протиправної діяльності тривають.