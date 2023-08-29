Знайшли сюрприз у ніші для запаски: через кордон з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка

На українсько-угорському кордоні стався конфлікт. Там вагітна 29-річна громадянка Чехії везла у схованці автомобіля BMW 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

– У пункті пропуску Лужанка під час поглибленого огляду BMW, яким керувала іноземка, прикордонники спільно з митниками виявили в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку оголеного чоловіка. Після виявлення “пасажира”, парочка влаштувала конфліктну ситуацію. Аби вгамувати горе-переправницю, якій тепер загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ, та її співмешканця, прикордонникам довелося викликати поліціянтів, – йдеться у повідомленні.

Під час з’ясування усіх обставин правопорушення правоохоронці вирішили евакуювати BMW з пункту пропуску.

Зазначається, що жінка, автомобіль якої намагалися транспортувати з пункту пропуску співробітники Нацполіції, лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців.

Нині чоловік, який хотів незаконно перетнути кордон, поміщений до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

Заходи з припинення протиправної діяльності тривають.

Джерело : Держприкордонслужба

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