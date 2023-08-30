Українські бійці заходили в Енергодар – командир спецпідрозділу ГУР

Спецпризначенці Головного управління розвідки МО влітку 2022 року заходили у тимчасово окупований росіянами Енергодар на Запоріжжі, але тоді не вистачило підтримки, тож довелося залишити місто.

Про це розповів командир спецпідрозділу Артан Віктор Торкотюк в інтерв’ю виданню Українська правда.

Він запевняв, що його підрозділ бере приклад із найкращих і завжди готовий виконати найскладнішу операцію.

– Був Бахмут, були операції на Запорізькому напрямку. Того літа зайшли в Енергодар, у нас не було підтримки – і ми вийшли. Зайшли, висадилися. Ну що? Команда: Виходьте. Добре, виходимо. Хоча заходили з боями, – сказав Торкотюк.

Він додав, що зараз відбуваються операції в морі, а підхід його підрозділу до них простий:

– Зараз операції в морі. Там ніхто не був. І таких операцій ніхто не здійснює. Але в нас підхід простий: Треба, то треба, будемо робити. Інакше хто ж? – зізнався він.

Раніше спецпідрозділ Артан показав відео порятунку свого побратима, який під час спецоперації у Чорному морі опинився за бортом. Бійця, який провів 12 годин у відкритій воді, вдалося врятувати, попри щільний вогонь ворожих винищувачів.

Джерело : Українська правда

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.