Українські бійці заходили в Енергодар – командир спецпідрозділу ГУР
Спецпризначенці Головного управління розвідки МО влітку 2022 року заходили у тимчасово окупований росіянами Енергодар на Запоріжжі, але тоді не вистачило підтримки, тож довелося залишити місто.
Про це розповів командир спецпідрозділу Артан Віктор Торкотюк в інтерв’ю виданню Українська правда.
Він запевняв, що його підрозділ бере приклад із найкращих і завжди готовий виконати найскладнішу операцію.
– Був Бахмут, були операції на Запорізькому напрямку. Того літа зайшли в Енергодар, у нас не було підтримки – і ми вийшли. Зайшли, висадилися. Ну що? Команда: Виходьте. Добре, виходимо. Хоча заходили з боями, – сказав Торкотюк.
Він додав, що зараз відбуваються операції в морі, а підхід його підрозділу до них простий:
– Зараз операції в морі. Там ніхто не був. І таких операцій ніхто не здійснює. Але в нас підхід простий: Треба, то треба, будемо робити. Інакше хто ж? – зізнався він.
Раніше спецпідрозділ Артан показав відео порятунку свого побратима, який під час спецоперації у Чорному морі опинився за бортом. Бійця, який провів 12 годин у відкритій воді, вдалося врятувати, попри щільний вогонь ворожих винищувачів.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв