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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Гітлера теж всі боялися: Данілов звернувся до Німеччини щодо ракет Taurus

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНІАН

Нерішучість Німеччини щодо передання Україні далекобійних ракет Taurus пов’язана зі страхом перед Росією.

Про це в інтерв’ю виданню Welt заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

– Це не недовіра до України, а страх перед Росією. Деякі бояться розлютити Росію, що, на наш погляд, абсолютно неправильно. Хочу нагадати, що ще нещодавно Гітлера всі боялися, і чим це закінчилося, відомо. Якщо політичні лідери Німеччини цього не розуміють, вони можуть продовжувати боятися, але це небезпечно. Якщо ви боїтеся, ви неминуче програєте, – сказав Данілов.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна має сигнали від інших країн про те, що ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети Taurus і ATACAMS.

Він сподівається, що на ухвалення рішення щодо Taurus у німецького уряду не піде цілий рік.

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Війна в Україні, Німеччина, Олексій Данілов, Російська агресія
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