Гітлера теж всі боялися: Данілов звернувся до Німеччини щодо ракет Taurus
Нерішучість Німеччини щодо передання Україні далекобійних ракет Taurus пов’язана зі страхом перед Росією.
Про це в інтерв’ю виданню Welt заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
– Це не недовіра до України, а страх перед Росією. Деякі бояться розлютити Росію, що, на наш погляд, абсолютно неправильно. Хочу нагадати, що ще нещодавно Гітлера всі боялися, і чим це закінчилося, відомо. Якщо політичні лідери Німеччини цього не розуміють, вони можуть продовжувати боятися, але це небезпечно. Якщо ви боїтеся, ви неминуче програєте, – сказав Данілов.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна має сигнали від інших країн про те, що ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети Taurus і ATACAMS.
Він сподівається, що на ухвалення рішення щодо Taurus у німецького уряду не піде цілий рік.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв