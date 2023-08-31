Вибухи у Криму і контрнаступ на Запорізькому напрямку: 554-й день війни

31 Серпня, 1:08

До суду скеровано обвинувальний акт проти трьох військових РФ, які зґвалтували дівчину

У Харківській області скерували до суду обвинувальний акт проти трьох російських військовослужбовців, які зґвалтували дівчину навесні минулого року під час окупації одного з населених пунктів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, до злочину причетні 43-річний полковник, командир 99 самохідного артилерійського полку 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих.