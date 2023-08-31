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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Криму і контрнаступ на Запорізькому напрямку: 554-й день війни

Ключові події
01:08
До суду скеровано обвинувальний акт проти трьох військових РФ, які зґвалтували дівчину
00:17
Вибухи у Слов’янську: у деяких районах зникло світло
00:13
У Криму спалахнула пожежа після вибухів
00:06
На Таврійському напрямку триває активна робота Сил оборони – Тарнавський
Вибухи у Криму і контрнаступ на Запорізькому напрямку: 554-й день війни
31 Серпня, 1:08

До суду скеровано обвинувальний акт проти трьох військових РФ, які зґвалтували дівчину

У Харківській області скерували до суду обвинувальний акт проти трьох російських військовослужбовців, які зґвалтували дівчину навесні минулого року під час окупації одного з населених пунктів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, до злочину причетні 43-річний полковник, командир 99 самохідного артилерійського полку 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих.

31 Серпня, 0:17

Вибухи у Слов’янську: у деяких районах зникло світло

У Слов’янську Донецької області лунають вибухи. У деяких районах міста зникло світло.

31 Серпня, 0:13

У Криму спалахнула пожежа після вибухів

У тимчасово окупованій Феодосії та селищі Приморський в анексованому Росією Криму пролунали вибухи.

Гауляйтери в Криму кажуть, що в східній частині півострова, де розташована Феодосія, було збито крилату ракету.

Також в українських Telegram-каналах публікується фото, як стверджується, пожежі після прильоту у Феодосії.

31 Серпня, 0:06

На Таврійському напрямку триває активна робота Сил оборони – Тарнавський

На Таврійському напрямку триває активна робота. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 204 вогневих завдань.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

За його даними, за останню добу там втрати ворога становлять 238 осіб (загиблі – 58, поранені – 177, полон – 3). Знищено 23 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, один танк, шість ББМ, шість артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один СПГ, два безпілотники, шість одиниць автомобільної техніки. Також було знищено два склади боєприпасів.

Війна в Україні – день 554 – новини України під час війни онлайн

Фото: Генштаб ЗСУ

Війна в Україні
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Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
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