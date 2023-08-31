Плювок в обличчя солдату: Кулеба розкритикував незадоволених контрнаступом ЗСУ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порадив усім критикам “повільного темпу” контрнаступу Збройних сил України “заткнутися” і самостійно повоювати на фронті для звільнення української землі.

Про це глава МЗС України заявив на спільному брифінгу з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбарес Буено у місті Толедо, де відбувається неформальне засідання глав МЗС країн-членів ЄС.

– Критика повільного темпу контрнаступу рівнозначна плювку в обличчя українського солдата, який щодня жертвує своїм життям для просування вперед і звільнення одного кілометра української землі за іншим. Я би рекомендував усім критикам заткнутися, приїхати до України і спробувати самостійно звільнити один квадратний сантиметр, – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у другій половині літа в західній пресі дедалі частіше почали з’являлися статті про повільність контрнаступу ЗСУ. Зокрема, видання Bloomberg повідомило, що європейські союзники України стурбовані вкрай повільними темпами просування українських військових. Вони побоюються, що за відсутності значного прогресу до настання зими, США можуть припинити активну підтримку України, а Європа не здатна забезпечити Київ усім необхідним.

Водночас, генерал США у відставці Джек Кін зазначив, що Вашингтон має зосередитись на тому, щоб допомогти Україні вести війну так, як вона хоче.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ ЗСУ йде за планом. На Східному напрямку тривають важкі бої, ворог активно застосовує всі види артилерії, тактичну й армійську авіацію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив просування Сил оборони України.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна начебто перебуває на шляху до програшу у війні через перевагу російських військ за чисельністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній мапі бойових дій в Україні.

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