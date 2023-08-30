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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ображав та плювався в бійців ЗСУ. У Полтаві СБУ затримала проросійського провокатора

Ображав та плювався в бійців ЗСУ. У Полтаві СБУ затримала проросійського провокатора
Фото: СБУ

У Полтаві Служба безпеки та Нацполіція затримали провокатора Романа Заволоку, який публічно ображав та плювався у військовослужбовців Збройних сил України. 

Як розповіли в СБУ, це місцевий фітнес-тренер, який є палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні. 

Одного разу у середмісті він почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни Росії проти України та “вбивають людей за гроші”.

На додаток чоловік плюнув у бійця ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні. 

За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру. Потім відзняте відео з “коментарями” він виклав на власній сторінці в Instagram

– Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками, – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко. 

Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо використання  цих відео кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення зловмисника до відповідальності.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, ЗСУ, Полтава, Російська агресія, СБУ
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