Ображав та плювався в бійців ЗСУ. У Полтаві СБУ затримала проросійського провокатора

У Полтаві Служба безпеки та Нацполіція затримали провокатора Романа Заволоку, який публічно ображав та плювався у військовослужбовців Збройних сил України.

Як розповіли в СБУ, це місцевий фітнес-тренер, який є палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні.

Одного разу у середмісті він почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни Росії проти України та “вбивають людей за гроші”.

На додаток чоловік плюнув у бійця ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні.

За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру. Потім відзняте відео з “коментарями” він виклав на власній сторінці в Instagram.

– Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками, – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо використання цих відео кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення зловмисника до відповідальності.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.