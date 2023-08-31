Успішне застосування далекобійної зброї – ціль уражена за 700 км: Зеленський про українське виробництво

Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва. Йдеться про українську далекобійну зброю – ціль уражена за 700 км.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей на щоденному селекторі.

Глава держави заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про ситуацію на полі бою, зокрема, оборонні та наступальні дії. Український рух уперед не зупиняється, запевняє президент.

У Міністерстві оборони України відзвітували про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих медеваків (броньованих медичних автівок).

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує наступні кроки в межах Чорноморського зернового коридору.

Кабінет міністрів України і Офіс президента працюють над підготовкою до зими. Зокрема, опікуються питаннями енергетичної системи, пунктів незламності та бомбосховищ для українців.

Водночас Міністерство внутрішніх справ України відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

Також прозвучали звіти розвідок про військові та політичні кроки російських окупантів, проте Україна тримає все під контролем і продовжує роботу, наголосив президент Зеленський.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.