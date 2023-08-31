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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На Сході тривають важкі бої, ворог випускає десятки тисяч снарядів

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Східному напрямку тривають важкі бої, ворог активно застосовує всі види артилерії, тактичну та армійську авіацію.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону Єдині новини.

– За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку зафіксовано майже 500 обстрілів, 15 авіаударів та 13 бойових зіткнень, 11 з яких відбувалися з боку Новоєгорівки, по одному – поблизу Білогорівки та Серебрянського лісництва, – уточнив він.

За його словами, на Бахмутському напрямку зараз триває наступальна операція, зокрема на південному фланзі поблизу Бахмута – в районі Кліщіївки наші війська просуваються з важкими боями.

– За добу ворог 471 раз обстріляв наші позиції та чотири рази застосовував авіацію. Відбулося 16 боєзіткнень, противник намагається контратакувати, проте несе втрати та продовжує відходити. Там тривають бої, противник випускає десятки тисяч снарядів, – наголосив Євлаш.

Військовий також підтвердив, що на Сході в окупантів справді менше логістичних проблем, тобто немає такого снарядного голоду, як на Південному напрямку. Водночас зауважив, що завдяки розвідці Сили оборони виявляють цілі та завдають ударів по командних пунктах та складах з боєприпасами.

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