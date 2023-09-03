Нічний запуск дронів та удари РФ по Херсонщині: 557-й день війни
Ізмаїльський район – в укриття: ПС ЗСУ попередило про рух БпЛА РФ на Одещину
В Одеській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Група Shahed знаходиться в акваторії Чорного Моря. Прямують у напрямку півдня Одещини (курс може змінюватись).
Згодом військові повідомили про загрозу для Ізмаїльського району та закликали мешканців регіону перебувати в укриттях.
У Миколаївській та Херсонській областях загроза атаки БпЛА – ПС ЗСУ
У Миколаївській та Херсонській областях існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
РФ випустила групу БпЛА в напрямку південних областей
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що з боку Росії були зафіксовані запуски кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей.
Через рух БпЛА можливі поширення повітряних тривог за напрямом руху ударних БпЛА, додали військові і закликали в разі оголошення повітряної тривоги прямувати в укриття.
Forbes підрахували, на яку суму Росія втратила техніки в серпні
За серпень окупанти втратили військової техніки щонайменше на $1,2 млрд.
Про це повідомляє Forbes.
Так, лише за два тижні було знищено два російських бомбардувальники Ту-22М3, чотири транспортні літаки Іл-76, пускова установка С-400 Тріумф і РЛС Предел-Е.
Один Ту-22М3, який є найдорожчим серед літаків РФ, коштує $294 млн.
Вартість одного Іл-76 становить $86 млн, а їх було знищено чотири.
Також одна пускова установка С-400 коштує близько $69 млн, а новітня російська РЛС (радіолокаційна станція) загоризонтного спостереження Предел-Е – $200 млн.
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна