Нічний запуск дронів та удари РФ по Херсонщині: 557-й день війни

3 Вересня, 0:09

РФ випустила групу БпЛА в напрямку південних областей

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що з боку Росії були зафіксовані запуски кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей.

Через рух БпЛА можливі поширення повітряних тривог за напрямом руху ударних БпЛА, додали військові і закликали в разі оголошення повітряної тривоги прямувати в укриття.