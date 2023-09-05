Російський льотчик розповів, як йому вдалося перегнати в Україну Мі-8 разом з екіпажем
Російський пілот, який перемістив в Україну вертольот Мі-8, Максим Кузьмінов розповів, що вмовляв членів екіпажу здатись, однак вони злякались.
Про це він сказав під час пресконференції у Києві.
За словами Кузьмінова, з ним було два члени екіпажу. Ніхто з них не мав зброї, оскільки російські льотчики літають без неї.
– Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман − у нього немає навичок пілотування вертольота. Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля їх мені невідома, але, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували, – сказав він.
Пілот РФ зазначив, що “не просто викрав гелікоптер, а офіційно перегнав із точки А в точку Б”, оскільки заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки.
Так, о 16:30 він виконав зліт з аеродрому Курськ у Харківську область − приблизно 20 км від кордону. Далі в районі населеного пункту Шебекіне він летів на гранично малій висоті − 5-10 м − і в режимі радіомовчання.
При безпосередньому перетині кордону по ньому почали вести вогонь, вказує Кузьмінов.
– Хто його почав вести, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку в зазначеному місці, – додав він.
Льотчик РФ заявив, що не здійснював бомбардувань, а виконував тільки транспортні операції з перевезення військових або вантажу. Був у Маріуполі, Бердянську, а участь у війні брав “зі сльозами на очах”.
Зараз він розглядає можливість приєднатись до авіації України.
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна