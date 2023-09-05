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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Російський льотчик розповів, як йому вдалося перегнати в Україну Мі-8 разом з екіпажем

Російський льотчик розповів, як йому вдалося перегнати в Україну Мі-8 разом з екіпажем
Фото: Факти ICTV

Російський пілот, який перемістив в Україну вертольот Мі-8, Максим Кузьмінов розповів, що вмовляв членів екіпажу здатись, однак вони злякались.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві.

За словами Кузьмінова, з ним було два члени екіпажу. Ніхто з них не мав зброї, оскільки російські льотчики літають без неї.

– Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман − у нього немає навичок пілотування вертольота. Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля їх мені невідома, але, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували, – сказав він.

Пілот РФ зазначив, що “не просто викрав гелікоптер, а офіційно перегнав із точки А в точку Б”, оскільки заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки.

Так, о 16:30 він виконав зліт з аеродрому Курськ у Харківську область − приблизно 20 км від кордону. Далі в районі населеного пункту Шебекіне він летів на гранично малій висоті − 5-10 м − і в режимі радіомовчання.

При безпосередньому перетині кордону по ньому почали вести вогонь, вказує Кузьмінов.

– Хто його почав вести, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку в зазначеному місці, – додав він.

Льотчик РФ заявив, що не здійснював бомбардувань, а виконував тільки транспортні операції з перевезення військових або вантажу. Був у Маріуполі, Бердянську, а участь у війні брав “зі сльозами на очах”.

Зараз він розглядає можливість приєднатись до авіації України.

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Війна в Україні, Вертоліт
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