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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Робота над звільненням триває, але потребує тиші – Гуменюк про прапор України на лівобережжі Херсонщини

танк ЗСУ

Підняття прапора України на лівобережжі Херсонщини є важливим символічним кроком для підняття духу людей в окупації. Водночас робота над звільненням територій триває, але потребує режиму тиші.

Про це повідомила 24 каналу керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, говорити про суттєві успіхи на лівому березі Дніпра ще зарано, а підняття прапора – це “акція підтримки для людей, які перебувають на окупованих територіях”.

– На лівобережжі в окупантів агонія, пов’язана з давно анонсованими “виборами”. Цим вони хочуть знову проголосити своїми “нещодавно приєднані землі”. Місцевим, які перебувають під окупацією, дуже потрібна підтримка для того, щоб вони розуміли, що Сили оборони поруч і роблять свою роботу, – повідомила Гуменюк.

Через режим бойової тиші про інші деталі операції розповідати не можна. Однак подальше звільнення Херсонщини є очевидним і для українських воїнів, і для окупантів.

29 серпня з’явилось відео, як українські військовослужбовці піднімають державний прапор України на лівому березі Херсонщини, в так званій сірій зоні.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Джерело: 24 канал
Війна в Україні, Херсонська область
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