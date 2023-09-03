У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині підняли український прапор

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області на одній з будівель підняли український прапор.

Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив полковник Оперативного командування Південь Збройних сил України Владислав Назаров та прикріпив фотографію.

Нагадаємо, 30 серпня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що підняття прапора України на лівобережжі Херсонщини є важливим символічним кроком для підняття духу людей в окупації.

Водночас робота над звільненням територій триває, але потребує режиму тиші.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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