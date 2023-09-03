У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині підняли український прапор
У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області на одній з будівель підняли український прапор.
Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив полковник Оперативного командування Південь Збройних сил України Владислав Назаров та прикріпив фотографію.
Нагадаємо, 30 серпня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що підняття прапора України на лівобережжі Херсонщини є важливим символічним кроком для підняття духу людей в окупації.
Водночас робота над звільненням територій триває, але потребує режиму тиші.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна