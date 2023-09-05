У розвідці Британії вже знають імовірні результати псевдовиборів на ТОТ
Кремль прагне забезпечити свій контроль і вплив на окуповані регіони України за допомогою псевдовиборів.
Зокрема, у розвідці Міноборони Великої Британії не виключають, що панівна політична партія РФ Єдина Росія “здобуде” в чотирьох окупованих областях України більшість і, згідно з опитуванням Кремля, матиме щонайменше 80% голосів.
До слова, “голосування” вже стартувало в окупованому Маріуполі Донецької області та в захоплених населених пунктах Запорізької області.
Хоча “вибори” на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) заплановано на 8-10 вересня (у РФ єдиним днем голосування визначили 10 вересня. – Ред.).
За даними Центру національного спротиву, окупанти значно завищили кількість виборців у списках.
До того ж, серед понад 1 тис. кандидатів бракує кваліфікованих, досвідчених, а головне – незалежних претендентів, які б не були членами підтримуваних Кремлем партій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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