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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У розвідці Британії вже знають імовірні результати псевдовиборів на ТОТ

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Кремль прагне забезпечити свій контроль і вплив на окуповані регіони України за допомогою псевдовиборів.

Зокрема, у розвідці Міноборони Великої Британії не виключають, що панівна політична партія РФ Єдина Росія “здобуде” в чотирьох окупованих областях України більшість і, згідно з опитуванням Кремля, матиме щонайменше 80% голосів.

До слова, “голосування” вже стартувало в окупованому Маріуполі Донецької області та в захоплених населених пунктах Запорізької області.

Хоча “вибори” на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) заплановано на 8-10 вересня (у РФ єдиним днем голосування визначили 10 вересня. – Ред.).

За даними Центру національного спротиву, окупанти значно завищили кількість виборців у списках.

До того ж, серед понад 1 тис. кандидатів бракує кваліфікованих, досвідчених, а головне – незалежних претендентів, які б не були членами підтримуваних Кремлем партій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Російська агресія, РФ
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