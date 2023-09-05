Рада підтримала рішення про повернення е-декларування
Верховна Рада під час засідання 5 вересня підтримала повернення електронного декларування українських військових та посадовців.
Про це у соцмережах повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Спочатку голосів депутатів не вистачило для підтримки правки до законопроєкту №9534 щодо негайного відновлення декларування в другому читанні.
– Правка №371 про відкриття одразу публічних е-декларацій не пройшла – 199 лише голосів. По фракціях: Слуга народу – 117, Європейська солідарність – 22, Батьківщина – 5, Платформа за життя та мир – 15, За майбутнє – 8, Голос – 17, Довіра – 7, Відновлення України – 1, Позафракційні – 7, – повідомив Ярослав Железняк.
Згодом парламентарі все ж ухвалили 329-ма голосами законопроєкт №9534 в цілому. Він передбачає повернення декларування.
За даними нардепа Железняка, підтримані правки передбачають наступне:
– Правка №1 – уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство; правка №246 – про те, що якщо вказали майно в одному розділі, а не вказали в іншому, то це не вважається злочином; правка №277 – якщо майно декларується декілька років і його вже раз перевірили, то не можна повторно перевіряти, – написав він.
Разом із тим, нардеп не впевнений, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) зарахує відсутність правки №371 про відкриття декларацій, як виконаний структурний маяк для подальшої фінансової допомоги з боку МВФ.
Своєю чергою нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко назвав деталі щодо того, що передбачатиме відновлення електронного декларування.
За його словами, потрібно буде:
- подавати декларації за поточний рік, а також за 2021, 2022 роки;
- відновлювати спецперевірки;
- військові, які беруть участь у бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів для подання е-декларації після закінчення бойових дій або демобілізації.
– Але, наприклад, радники ОП не будуть декларуватися, а ось військовим буде потрібно, – написав нардеп.
Зазначимо, що напередодні голосування зазначених законопроєктів у Верховній Раді, Комітет з антикорупційної політики затвердив редакцію проєкту закону про відновлення декларування до другого читання з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж цього року.
Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія каже, що парламент проголосував за відновлення декларування “в прохідному форматі для зарахування нашими міжнародними партнерами”.
– Але, окрім міжнародних партнерів, у нас є громадянське суспільство, яке незадоволене тим, що за замовчуванням реєстр декларантів доступний для перевірок НАБУ та НАЗК та не є доступним для будь-кого, – написав він.
За його словами, в законопроєкті діють запобіжники, як те, що через рік автоматично весь реєстр буде відкритим, як і раніше. Крім того, законопроєктом передбачено, що декларант може добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей, а не тільки перевіряючих органів.
– Ми з керівництвом парламенту будемо перші подавати такі листи до НАЗК з проханням зробити наші декларації публічними. Це політична відповідальність кожного декларанта, – додав він.
Обов’язкове декларування для посадовців було тимчасово призупинено в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Лише у липні поточного року парламентарями було ухвалено законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для посадовців та місцевого самоврядування.
Відновлення декларування є одним зі структурних маяків у рамках меморандуму України з МВФ за програмою розширеного фінансування.
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